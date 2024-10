Aos 72 anos, Liam Neeson quer se aposentar dos filmes de ação

Apesar de já considerar a aposentadoria das telas, Neeson planeja encerrar sua trajetória com chave de ouro. Ele está envolvido na produção de Absolution, que tem estreia marcada para 1º de novembro.

No longa, o ator dará vida a um gângster que, ao envelhecer, decide fazer de tudo para se reconectar com os filhos. Além disso, ele também retorna à comédia com a sequência de The Naked Guy.