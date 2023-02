Apesar de críticas negativas, ‘Homem-Formiga’ lidera bilheterias

Em seu fim de semana de estreia, Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania conseguiu resultados expressivos ao conquistar uma bilheteria de cerca de US$ 104 milhões (o equivalente a R$ 537 milhões) em cinemas dos Estados Unidos e Canadá. O valor é mais do que o triplo da soma da arrecadação dos outros nove filmes que compõem o Top 10 deste fim de semana, cerca de US$ 30 milhões. As informações são da agência AP.

Homem-Formiga volta e vive as incertezas do Reino Quântico Foto: Marvel Studios / Courtesy of Marvel Studios

Apesar do bom resultado, em termos de crítica o filme não se saiu tão bem. No site Rotten Tomatoes, atingiu o índice de 48%, considerado baixo para um longa de heróis da Marvel, superando por enquanto apenas Eternos, que teve 47%.

Magic Mike 3, que quase foi lançado diretamente no streaming e liderou a bilheteria na última semana, agora aparece na 3ª posição, atrás também de Avatar: O Caminho da Água. O relançamento de Titanic ocupa a 7ª colocação.

Veja abaixo o top 10 com as maiores bilheterias do fim de semana, em dólares:

1º - 104 milhões - Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

2º - 6,1 milhões - Avatar: O Caminho da Água

3º - 5,5 milhões - Magic Mike 3

4º - 5,3 milhões - Gato de Botas: O Último Desejo

5º - 3,9 milhões - Batem à Porta

6º - 3,6 milhões - 80 for Brady

7º - 2,3 milhões - Titanic

8º - 1,9 milhão - Marlowe

9º - 1,7 milhão - Desaparecida

10º - 1,6 milhão - O Pior Vizinho do Mundo