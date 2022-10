Após 14 anos sem cinemas, Caxemira reabre sala em clima de tensão

AGÊNCIA AP - Um cinema multitelas abriu neste sábado, 1º, na principal cidade da Caxemira controlada pela Índia na Caxemira pela primeira vez em 14 anos, no esforço do governo para mostrar normalidade na região disputada que está sob controle direto da índia há três anos.

Inauguração do complexo de cinema Inox em Srinagar, principal cidade da Caxemira indiana, em 30 de setembro de 2022. EFE/EPA|Farooq Khan.

Décadas de um conflito mortal, bombardeios e campanhas brutais de contrainsurgência indiana afastaram as pessoas dos cinemas, e apenas cerca de uma dúzia de espectadores se afilaram para a primeira exibição do dia, o filme de ação de Bollywood Vikram Vedha.

O espaço com 520 assentos e três telas abriu sob segurança reforçada na zona de alta segurança de Srinagar, que também abriga os quartéis generais militares indianos. “Há diferentes pontos de vista sobre [o cinema], mas eu acho que é uma coisa boa”, disse o telespectador Faheem, que deu apenas seu primeiro nome. “É um sinal de progresso”. Outros que compareceram não quiseram dar entrevista.

As exibições da tarde e da noite têm menos de 10% de ocupação aos sábados, de acordo com o site in.bookmyshow.com. O complexo foi inaugurato oficialmente em 20 de setembro, por Manoj Sinha, o mais alto administrador de Nova Delhi na Caxemira. O cinema é uma parceria entre o grupo indiano Inox e um empresário da Caxemira.

Inauguração do complexo de cinema Inox em Srinagar, principal cidade da Caxemira indiana, em 30 de setembro de 2022. EFE/EPA|Farooq Khan.

Após militantes da Caxemira se revoltarem contra o domínio indiano em 1989, deu-se início a uma sanguinária insurgência que se encontrou com uma resposta brutal por parte das tropas indianas, e a outrora próspera cidade de Srinagar murchou.

Continua após a publicidade

Os oito cinemas de propriedade particular foram fechados pela ordem dos rebeldes, que alegavam se tratar de veículos anti-islâmicos da invasão cultural indiana. No começo dos anos 1990, as forças do governo converteram a maior parte dos cinemas da cidade em acampamentos de segurança provisórios, detenções ou centros de interrogatório. Logo, lugares onde o público ia assistir aos sucessos de Bollywood se tornaram edifícios temidos, onde testemunhas dizem que a tortura era comum.

Inauguração do complexo de cinema Inox em Srinagar, principal cidade da Caxemira indiana, em 30 de setembro de 2022. EFE/EPA|Farooq Khan.

Três cinemas, apoiados por assistência financeira do governo, reabriram em 1999, em um esforço oficial para projetar a ideia de que a vida teria retornado ao normal na Caxemira. Pouco depois, um bombardeio do lado de fora de uma das salas no coração de Srinagar matou um civil e feriu muitos outros, fechando o local novamente. Os cidadãos cansados em sua maioria se mantiveram afastados e outro estabelecimento fechou as portas em menos de um ano. Um cinema, o Neelam, aguentou até 2008.

Autoridades dizem que o governo tem planos de estabelecer cinemas em todos os distritos da região, onde dezenas de milhares de pessoas foram mortas no conflito armado desde 1989. No último mês, Sinha também inaugurou dois complexos de múltiplas utilidades nos distritos sulistas de Shopian e Pulwama, considerados refúgios da rebelião armada.

Inauguração do complexo de cinema Inox em Srinagar, principal cidade da Caxemira indiana, em 30 de setembro de 2022. EFE/EPA|Farooq Khan.

“O governo está empenhado em mudar as percepções sobre Jammu e Caxemira, e nós sabemos que as pessoas querem entretenimento e querem assistir a filme”, disse Sinha a repórteres durante a inauguração.

Em 2019, a Índia revogou a semi-autonomia da região e trouxe-a para seu controle direto, deixando a Caxemira sob um severo lockdown de segurança e comunicação. A região tem estado ‘no limite’ desde então, desde que as autoridades colocaram em vigor uma série de novas leis, que críticos e muitos moradores têm medo de que possam alterar a demografia da região.

Continua após a publicidade

Inauguração do complexo de cinema Inox em Srinagar, principal cidade da Caxemira indiana, em 30 de setembro de 2022. EFE/EPA|Farooq Khan.