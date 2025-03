Após Oscar, ‘Ainda Estou Aqui’ bate R$ 200 milhões em bilheteria; veja arrecadação por país

Segundo informações do site Box Office Mojo, que contabiliza os valores arrecadados nos cinemas espalhados por 12 países em que a produção foi ou está sendo exibida, neste fim de semana o valor atingiu US$ 35,1 milhões (o equivalente a R$ 202,4 milhões na cotação atual).

A maior parte do valor vem do Brasil, com R$ 112 milhões. Estados Unidos, França, Portugal, Itália e Reino Unido somam, juntos, o equivalente a R$ 70 milhões. O filme também concorreu ao Oscar de Melhor Filme e de Melhor Atriz (Fernanda Torres), mas não foi vitorioso nas categorias.