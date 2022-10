Apple TV+ lançará ‘Emancipation’, filme com Will Smith, em dezembro

Depois de ficar no limbo após o tapa em Chris Rock no Oscar em março, o ator Will Smith terá seu grande projeto, Emancipation - Uma História de Liberdade, lançado pela Apple em 9 de dezembro.

Em consequência do gesto intempestivo de Smith, o destino de Emancipation - um thriller de escravos fugitivos de US$ 120 milhões dirigido por Antoine Fuqua - era incerto. Uma das produções de maior destaque da Apple até agora, o filme já era esperado para ser um candidato ao Oscar este ano. Mas o lançamento na temporada de premiações de um filme encabeçado por Smith, que a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas proibiu de comparecer ao Oscar por 10 anos, tem complicações óbvias.

O cartaz promocional do filme 'Emancipation', com Will Smith

No entanto, a Apple TV+ disse na segunda-feira que estreará Emancipation em 2 de dezembro nos cinemas e começará a transmiti-lo em 9 de dezembro.

No fim de semana, a Apple e a NAACP realizaram a primeira exibição do filme em Washington, como parte da Conferência Legislativa da Congressional Black Caucus Foundation. Smith participou da exibição e falou no palco.

O lançamento de Emancipation será o maior teste até agora para constatar o quão ansiosos estão os espectadores por um filme encabeçado por Smith, um ator que gerou mais de US$ 6,5 bilhões em bilheteria mundial. Ainda assim, a breve exibição exclusiva nos cinemas também significará que Emancipation, assim como aconteceu com No Ritmo do Coração, será visto principalmente no streaming.

Independentemente disso, o streaming não está se esquivando de sua estrela. Um perfil em preto e branco do rosto de Smith, com uma corrente no pescoço, adorna o pôster do filme.

No filme, Smith interpreta um homem chamado Peter que escapa da escravidão na Louisiana. Foi inspirado nas fotos de 1863 de um homem conhecido como “Whipped Peter” que apareceu pela primeira vez no Harper’s Weekly mostrando um exame médico do Exército da União de um homem mutilado. O filme foi originalmente planejado para ser rodado na Geórgia antes de Fuqua e Smith mudarem a produção para Nova Orleans em resposta às leis recém-promulgadas da Geórgia que restringem o acesso ao voto.

Emancipation foi filmado no verão de 2021. Até o famoso tapa no Oscar, seu lançamento era esperado em 2022.

Antes de Smith ser banido pela academia de cinema, o ator renunciou à sua participação, dizendo: “Minhas ações na 94ª apresentação do Oscar foram chocantes, dolorosas e imperdoáveis”.

Desde então, Smith ficou em grande parte fora dos olhos do público. No final de julho, ele fez seus comentários mais extensos sobre o incidente em um vídeo postado nas redes sociais no qual se desculpou com Rock, que fez uma piada sobre Jada Pinkett Smith, esposa de Smith.

Smith continua elegível para uma indicação ao Oscar.

