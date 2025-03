Apresentador do Oscar faz piada sobre ‘Ainda Estou Aqui’ e é criticado por brasileiros; veja reações

O apresentador Conan O’Brien citou Ainda Estou Aqui logo no discurso de abertura do Oscar 2025, mas a fala sobre o filme não foi bem recebida pelos brasileiros. O comediante brincou com o desaparecimento de Rubens Paiva, levado e morto pela ditadura militar, e o luto de Eunice Paiva.

“O filme Ainda Estou Aqui fala de uma mulher que tem que viver sozinha depois do marido desaparecer. Minha esposa falou que adorou a história e queria que acontecesse com ela”, disse O’Brien. Apesar de rápida, a fala polêmica não passou despercebida nas redes sociais.

“Claramente o Conan O’Brien fez a piada de Ainda Estou Aqui depois de só ter lido a sinopse do filme, porque não é possível”, comentou um usuário do X (antigo Twitter). “O cara fazendo piada com Ainda Estou Aqui com o sumiço da ditadura militar, sério…. O senso de humor americano além de ruim, beira a criminalidade", escreveu outro.

PUBLICIDADE A câmera focou no rosto de Fernanda Torres, que educadamente sorriu, no momento em que o comediante citou Ainda Estou Aqui, que posteriormente levou a estatueta de Melhor Filme Internacional. O apresentador, no entanto, não citou nominalmente a brasileira que concorria à Melhor Atriz.

“A Fernanda Torres não merece estar ouvindo essas piadas. Meu Deus, essa é a protagonista de Tapas e Beijos, ela sabe o que é humor de verdade. Tirem ela daí”, lamentou uma fã no X. “A piada que o apresentador fez sobre Ainda Estou Aqui foi de extremo mau gosto. Além de sem graça, foi desrespeitosa com as vítimas da ditadura”, concluiu outra.

Quem é Conan O’Brien?

Aos 61 anos, Conan O’Brien está longe de ser um desconhecido para o público norte-americano. O comediante tem carreira longa na televisão dos EUA, sendo um dos principais apresentadores de talk shows da última década. Esta foi a primeira vez que ele apresentou o Oscar, posto deixado por Jimmy Kimmel no ano passado.

O’Brien, no entanto, esteve envolvido em um dos episódios mais polêmicos da história da televisão dos Estados Unidos, quando se demitiu do canal NBC. Leia mais aqui.

Atualmente, o comediante apresenta o podcast Conan O’Brien Needs a Friend e comanda o programa de viagens Conan O’Brien Must Go, da Max. Em 2025, ele foi escolhido como o laureado do Prêmio Mark Twain de Humor Americano.