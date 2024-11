Los Angeles - “Com licença”, disse Ariana Grande, chamando um garçom imaginário. “Pode nos trazer 1 milhão de lenços de papel, por favor?”

Estávamos na metade do mês de outubro, um mês propício para as bruxas, e Ariana Grande e Cynthia Erivo tinham se encontrado no Chateau Marmont, em Los Angeles, para falar sobre seu novo filme, Wicked, adaptado do musical da Broadway, que está em cartaz há um bom tempo. Com as emoções à flor da pele para o lançamento em 22 de novembro, as duas choraram várias vezes ao falar sobre o que o filme significa para elas.

No set, as coisas não foram menos emocionantes. “Sempre rolavam umas lágrimas”, disse Erivo ao contar sobre a filmagem de uma sequência de dança com sua colega. “Eu não precisava nem me esforçar, elas sempre caíam.”