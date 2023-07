Arnold Schwarzenegger afirma que ‘O Exterminador do Futuro’ previu futuro da inteligência artificial

A inteligência artificial não para de surpreender com a possíveis aplicações da tecnologia, desde ferramentas como o ChatGPT, um chatbot de linguagem, até vídeos com deep fake, capaz de recriar voz e rosto de uma pessoa, como foi feito recentemente com Elis Regina em um comercial. Quem não está tão surpreso assim com as funcionalidades da IA é o ator Arnold Schwarzenegger, que interpretou o androide do filme O Exterminador do Futuro, uma franquia de ficção científica emblemática que teve a primeira obra lançada em 1984.





Para o protagonista, o filme já previa como seria a inteligência artificial. A declaração foi feita durante o evento An Evening with Arnold Schwarzenegger (tradução livre; uma tarde com Arnold Schwarzenegger), que ocorreu em Los Angeles. No encontro, o ator elogiou “a escrita brilhante” de James Cameron, o criador da franquia O Exterminador do Futuro, e disse que as previsões do escritor “se tornaram realidade”.

“Atualmente, todos estão assustados com a inteligência artificial e onde tudo isso pode chegar. E no filme O Exterminador do Futuro, nós falamos sobre as máquinas adquirirem consciência própria e assumirem o controle”, relembra o ator que interpretou o próprio Exterminador. “Naquela época, nós arranhamos a superfície do que seria a inteligência artificial, pensem sobre isso”, completou.

“Agora, ao longo de décadas, [a inteligência artificial] tornou-se uma realidade”, afirmou o ator. “Portanto, não é mais fantasia ou futurismo. Está aqui hoje. Esta é a escrita extraordinária de Jim Cameron”, finalizou.

O jovem Arnold Schwarzenegger no papel do androide que tenta destruir a humanidade Foto: Estadão

Sobre a franquia de ‘O Exterminador do Futuro’

A franquia conta com seis filmes, com a obra cinematográfica mais recente, O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio, lançada em 2019.

No primeiro filme da franquia O Exterminador do Futuro (1984), a inteligência artificial SkyNet sai do controle e passa a considerar todos os humanos uma ameaça, dando início a uma guerra nuclear contra a humanidade no ano de 2029. O Exterminador viaja disfarçado para o passado, mais especificamente para 1984, com o intuito de matar Sarah Connor, mãe de John Connor, e evitar o nascimento do homem que vai liderar os humanos na batalha contra as máquinas.