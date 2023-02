‘As Branquelas’: ‘clássico da Sessão da Tarde’ ganhará sequência?

As Branquelas, filme dos irmãos Wayans admirado por muitos fãs de comédia no Brasil, será exibido na Sessão da Tarde desta quinta-feira, 23, na Globo. O filme passou tantas vezes na TV aberta e fechada que se tornou um ‘clássico’, segundo as redes sociais. Mas, afinal, o longa terá uma sequência?

Cena do filme 'As Branquelas', um dos grandes sucessos da Sessão da Tarde Foto: Sony Pictures Entertainment

Nos últimos anos, os envolvidos no filme original têm dado algumas declarações indicando a possibilidade, mas até o momento não há confirmação de que As Branquelas 2 sairá do campo das ideias para as grandes telas, mesmo que o filme original tenha sido rentável: cerca de US$ 37 milhões gastos na produção para uma bilheteria estimada em US$ 113 milhões.

Em março de 2018 os fãs se animaram quando Marlon Wayans deu uma entrevista à MTV dos Estados Unidos e comentou: “As Branquelas 2 vai acontecer em algum momento? Eu não sei. Mas há muito barulho acontecendo e muitas pessoas estão pedindo para fazermos. Então eu e meus irmãos estamos nos falando. Se as coisas derem certo, nós esperamos fazer As Branquelas 2″.

Já em junho de 2019, Terry Crews participou do Watch What Happens Live with Andy Cohen e foi questionado por uma fã que participou via telefone sobre a possível sequência de As Branquelas. “Na verdade, eu estive com o Shawn [Wayans] e ele está tipo: ‘Cara! Vamos fazer, vamos entrar nessa!”, disse.

Na sequência, brincou sobre o longo hiato entre o filme e sua possível continuação: “Estou me mantendo em forma apenas para este filme! Estou esperando há 15 anos para fazer As Branquelas 2!” Pouco depois, Wayans reafirmou que, apesar do ânimo do colega, não havia nada confirmado para um novo filme.

Em agosto de 2021, Marlon deu outra entrevista otimista, desta vez à revista Variety, em que afirmou ter diversas ideias para a sequência: “As Branquelas 2 é necessário. Acho que Hollywood não entende o rolo compressor que As Branquelas 2 seria.”

Em resumo: até o momento, os atores dão indícios de que gostariam de participar de uma sequência, mas não há nenhuma confirmação de quando ela seria produzida ou lançada.