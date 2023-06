Assista cenas inéditas de ‘Titanic’ que voltou a viralizar na internet 25 anos após o lançamento

O lançamento do filme Titanic completou, em janeiro de 2023, 25 anos. E após quase 18, foi reexibido pela TV Globo no último sábado, 10, às vesperas do Dia dos Namorados, causando o maior alvoroço nas redes sociais.

O longa, que ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter até a tarde desta segunda-feira, 12, foi relembrado pelos fãs do clássico de James Cameron, estrelado por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. E entre as centenas de publicações dos usuários da rede social, um perfil chamou bastante a atenção.

Nas publicações de @oboynoveleiro, assinado por um estudante de Jornalismo identificado apenas por Luis, cenas inéditas e legendadas de Titanic mostram curiosidades da obra que continua a ser uma das mais amadas e reverenciadas da história do cinema.

O filme recebeu aclamação da crítica e foi um enorme sucesso de bilheteria, arrecadando mais de US$ 2 bilhões em todo o mundo. Em 1998, Titanic - que teve 14 indicações ao Oscar - conquistou 11 estatuetas, incluindo Melhor Filme e Melhor Direção, tornando-se uma das produções mais premiadas da história.

O perfil destacou que no Blu-ray do longa, 29 cenas que foram deletadas vêm como bônus. “Muita gente não viu ainda”, escreveu.

Confira abaixo algumas das cenas compartilhadas no Twitter: