Ator de Chucky em ‘Brinquedo Assassino’ é investigado por enviar mensagens sexuais para menores

O ator Ed Gale, de 59 anos, que interpretou Chucky em três filmes da franquia Brinquedo Assassino, está sendo investigado pela polícia americana após admitir ter enviado mensagens com conteúdo sexual para menores de idade.

De acordo com Daily Mail, o ator aparece em vídeos filmados pelo grupo de investigação Creep Catcher Unit (CC Unit) nos quais diz que conversou com pelo menos pelo menos 10 adolescentes.

O ator Ed Gale, que interpretou Chucky na franquia 'Brinquedo Assassino', está sendo investigado por trocar mensagens sexuais com menores. Foto: Reprodução/Instagram/@real.ed.gale

Gale confessou que pretendia fazer sexo com uma pessoa com quem ele conversava e que acreditava se tratar de um garoto de 14 anos. Segundo a publicação, ele disse que planejava fazer “sexo oral, manual e possivelmente anal” com esse menino.

No vídeo, o ator foi questionado se tinha trocado mensagens com menores pelo grupo de investigação, à qual respondeu positivamente. Posteriormente, ele é informado que cometeu um crime.

Gale admitiu que compreende a gravidade de seu ato que sabe que é passível de punição. Segundo o Daily Mail, o ator não chegou a ser preso.