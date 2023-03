Ator de ‘Creed’, Jonathan Majors é preso por suposta agressão

O ator Jonathan Majors foi preso no sábado em Nova York, nos Estados Unidos, sob a acusação de estrangulamento, agressão e assédio após uma “disputa doméstica”, de acordo com o Departamento de Polícia de Nova York.

A polícia recebeu uma ligação no sábado de manhã, por volta das 11h, de “um apartamento localizado nas proximidades da West 22nd Street e 8th Avenue”, disse o NYPD em um comunicado. Uma mulher de 30 anos disse à “polícia que foi agredida. Os policiais colocaram o homem de 33 anos sob custódia sem incidentes. A vítima sofreu ferimentos leves na cabeça e no pescoço e foi removida para um hospital em estado estável”.

Por meio de um representante, o ator de 33 anos, recentemente conhecido por interpretar vilões em Creed III e Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, negou qualquer irregularidade. “Ele não fez nada de errado”, disse o representante à Associated Press em um comunicado no sábado. “Estamos ansiosos para limpar o nome dele e esclarecer isso.”

A prisão ocorre em meio a um ano que esta prestes a ser marcante para o nativo da Califórnia. Depois de papéis de destaque em The Last Black Man in San Francisco, Lovecraft Country, da HBO, e Destacamento Blood, de Spike Lee, ele se juntou às franquias de Creed e do Universo Cinematográfico da Marvel.

“Esta é a liga principal. Não fica maior do que isso. Significa muito para mim. E não para mim, mas para nós”, disse ele ao The Washington Post em fevereiro sobre seu papel em Homem-Formiga. Ele também interpreta um fisiculturista obsessivo em Magazine Dreams, que foi aclamado depois de estrear no Festival de Cinema de Sundance em janeiro.