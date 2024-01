Ator de ‘Saltburn’, Barry Keoghan quase perdeu o braço para bactéria necrosante; entenda

O ator irlandês Barry Keoghan revelou recentemente à revista GQ que quase perdeu o braço devido à fasciíte necrosante, doença que é fatal em um a cada cinco casos. Martin McDonagh, cineasta que trabalhou com Keoghan em Banshees de Inisherin (2022), conta para a revista que o braço do ator estava inchado poucos dias antes das gravações: “Fui ao hospital pensando: Ele vai morrer?” McDonagh completou a entrevista à GQ elogiando o ator, “Ele é esquisito e te ‘assusta’, mas é verdadeiro e honesto”. “Ele não adoça”, finaliza.

Ator irlandês Barry Keoghan na premiere da série 'Mestres do Ar', no teatro Regency Village, em Westwood, Califórnia Foto: Allison Dinner/ EFE

A fasciíte necrosante é uma infecção rara que afeta o tecido subcutâneo e a fáscia superficial, tecido conjuntivo que separa a pele do tecido muscular, e que necessita de diagnóstico precoce. Barry revela que a amputação foi cogitada para evitar a progressão da infecção e que possui uma cicatriz em formato de cobra na região.

Ele conta, ainda, sobre a infecção, que se lembra do monitor cardíaco e de Martin dizendo: “Só se lembre disso quando você for indicado ao Oscar”. Barry foi indicado a Melhor Ator Coadjuvante pelo filme de Martin, na cerimônia de 2023. Este ano, protagonizou com Jacob Elordi o filme Saltburn, dirigido por Emerald Fennell – que também é diretora da série The Crown e de sucessos como A Garota Dinamarquesa e Bela Vingança.

“É um grande momento para mim”, Barry finaliza a entrevista de capa da GQ. “Darei a vocês mais do que pediram”.

Saltburn está disponível na plataforma de streaming Amazon Prime Video. Confira o trailer do filme abaixo:

Estagiário sob supervisão de Charlise de Morais