Ator israelense, mulher e filhas gêmeas estão entre os sequestrados pelo Hamas, diz site

O ator israelense David Cunio, sua esposa Sharon e as filhas gêmeas Emma e Julie, de 3 anos, juntamente com Danielle Alony e Amelia de 5 anos, foram sequestrados pelo Hamas durante o ataque terrorista no sábado, 7, em Nir Oz, no sul de Israel, próximo à fronteira com a Faixa de Gaza. As informações são da revista Variety.

Alana Lindsay, prima do ator israelense sequestrado pelo Hamas, faz apelo em post nas redes sociais Foto: @Alanalindsay via Instagram

Aharon Aloni, cunhado de Cunio, informou à CNN que, após o início dos ataques, o ator e sua família buscaram refúgio no abrigo antiaéreo de sua casa. No entanto, após terroristas incendiarem a residência, a família foi forçada a fugir e desde então não foi mais vista ou ouvida. As autoridades acreditam que eles estão entre as 150 pessoas levadas para Gaza.

Em uma postagem no Instagram, Alana Lindsay, prima da família, confirmou o desaparecimento de Cunio. Ela disse ter reconhecido David, Sharon e as gêmeas em um vídeo: “Um vídeo começou a circular nas notícias mostrando reféns em um caminhão e nós os identificamos — posso ver David agachado segurando uma de suas filhas e vejo Sharon e seu cabelo por trás enquanto ela segura a pequena Amelia com força”, disse. “Por favor, compartilhem a história deles, rezem pelo seu retorno seguro e pela população de Israel”.

David Cunio, de 33 anos, estreou como ator no filme Youth em 2013 ao lado de seu irmão gêmeo Eitan Cunio.