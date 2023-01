Ator Mickey Rooney morre aos 93 anos

Mickey Rooney, ator de grande destaque em Hollywood nos anos 1930 e 40, morreu no domingo aos 93 anos de idade, informou a polícia de Los Angeles. O comandante da polícia Andrew Smith declarou que Rooney estava com a família quando morreu e que não há nada de suspeito no falecimento do ator, cuja carreira se estendeu por mais de 80 anos. Smith explicou que a polícia apenas realizou um relatório e que este não é um caso para investigação criminal. Não há informações adicionais sobre as circunstâncias da morte. Rooney foi nomeado quatro vezes ao Oscar e ganhou a estatueta em duas ocasiões, com premiações especiais: em 1939, no Prêmio Juvenil da Academia, compartilhado com Deanna Durbin, e em 1983, pelo conjunto da obra. Rooney, com carreira tanto no teatro e na televisão, também foi indicado quatro vezes ao Emmy, saindo vencedor em uma ocasião, e foi indicado ao Tony, em 1980, pelo musical Sugar Babies. Ele também foi conhecido por uma vida privada movimentada, incluindo oito casamentos. Com uma vasta carreira, que começou aos 6 anos de idade, o ator chegou a participar demais de 200 filmes. O primeiro papel, ainda criança, foi no filme mudo Not to Be Trusted (1926) e trabalhava, no momento, no longa OEstranho Caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde. E, de acordo com o diretor Shawn Levy, Rooney havia filmado algumas cenas em Uma Noite no Museu 3. "Uma lenda , obviamente, mas algo mais grato, gentil, vital e quente, disse Levy em um tweet. (com agências internacionais).