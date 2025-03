Atriz mexicana Salma Hayek festeja vitória de ‘Ainda Estou Aqui’ no Oscar: ‘Eu te amo, Brasil’

A atriz mexicana Salma Hayek comemorou, nesta terça-feira, 4, a premiação de Ainda Estou Aqui no Oscar no último domingo, 2. O filme de Walter Salles foi o grande vencedor na categoria de Melhor Filme Internacional.

“Eu te amo, Brasil”, escreveu Salma em uma publicação do Instagram que trazia o cartaz do longa. Ela também parabenizou Walter, Fernanda Torres e a equipe do filme “por fazerem história e levarem a primeira estatueta dourada ao Brasil”. “Bravo, muito merecido”, disse, em português.

Salma Hayek em cena de 'Black Mirror'. Atriz parabenizou 'Ainda Estou Aqui' por vitória no Oscar. Foto: Divulgação/Netflix

PUBLICIDADE Ainda Estou Aqui disputou a categoria com Emília Pérez, longa tido, inicialmente, como o favorito ao prêmio. A trama é ambientada no México e recebeu críticas de mexicanos por, supostamente, estereotipar o país. Zoe Saldaña, que atua no filme, chegou a responder às críticas após receber o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante. “Fizemos um filme sobre quatro mulheres, e essas mulheres poderiam ser russas, dominicanas, negras, israelenses, de Gaza”, disse.

Publicidade

Salma Hayek também chegou a ser indicada ao Oscar de Melhor Atriz em 2003 por seu papel como Frida Kahlo em Frida. À época, a vencedora foi Nicole Kidman.