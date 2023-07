Atriz Sarah Silverman processa desenvolvedor do ChatGPT por violação de direitos autorais

A atriz e humorista Sarah Silverman e os escritores Christopher Golden e Richard Kadrey estão processando as empresas OpenAI, responsável pelo desenvolvimento do ChatGPT, e a Meta, de Mark Zuckerberg, por violação de direitos autorais.

O caso foi reportado pelo The Guardian nesta segunda-feira, 10. Conforme o tabloide, a artista e os autores alegam que as companhias teriam utilizado obras escritas por eles para treinamento da inteligência artificial sem autorização.

A atriz Sarah Silverman está processando a empresa desenvolvedora do ChatGPT, a OpenAI, e a Meta por violação de direitos autorais. Foto: Andrew Kelly / REUTERS

O processo contra a OpenAI afirma que nenhum dos três consentiu com o uso de materiais escritos por eles para treinar a ferramenta, mas que a empresa teria utilizado mesmo assim.

No documento aberto contra a Meta, a atriz e os escritores dizem que livros feitos por eles e protegidos por direitos autorais aparecem no conjunto de dados que Zuckerberg para treinar a LLaMA, ferramenta similar ao ChatGPT criada pela empresa.

Ao The Guardian, os advogados de acusação responsáveis pelo caso, Joseph Saveri e Matthew Butterick, disseram que, desde a criação do ChatGPT, ouviram escritores que se mostraram preocupados com a capacidade da ferramenta de gerar textos similares a obras protegidas por direitos autorais. Outros autores já entraram com o mesmo processo.

A OpenAI e a Meta não responderam ao pedido do tabloide britânico para comentar sobre o caso.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais