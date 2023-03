Audiência do Oscar cresce em 2023 com ‘Tudo em Todo o Lugar...’ como o grande vencedor

AFP - A audiência do Oscar cresceu pelo segundo ano consecutivo, com 18,7 milhões de espectadores que assistiram à cerimônia de premiação de Hollywood dominada pela obra de ficção científica Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo, informou a emissora ABC nesta segunda-feira, 13.

Com o retorno do comediante Jimmy Kimmel no papel de anfitrião, e com as indicações de sucessos de bilheterias como Top Gun: Maverick e Avatar: O Caminho da Água, os organizadores tinham esperanças de reconquistar o público nesta 95ª edição dos prêmios.

A audiência média aumentou 12% em relação à cerimônia do ano passado, marcada pelo tapa que Will Smith deu em Chris Rock no palco.

A pior audiência do Oscar foi em 2021, quando, em plena pandemia, uma versão modesta da luxuosa festa do cinema atraiu pouco mais de 10 milhões de espectadores.

Ke Huy Quan, vencedor na categoria melhor ator coadjuvante, por sua atuação em 'Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo' Foto: Chris Pizzello/AFP

A tendência de alta é vista como uma infusão de vida para cerimônias de premiação ao vivo, que perderam espectadores em massa desde que começaram a competir com plataformas de streaming e conteúdo das redes sociais.

Apesar da melhora nos números, este domingo registrou a terceira pior audiência na história do Oscar.

A gala, que serviu de palco para gigantes da música como Rihanna e Lady Gaga, foi elogiada principalmente pela crítica.

O Hollywood Reporter disse que a premiação de domingo, que contou com vários discursos emocionantes de vencedores às lágrimas, teve “pouco drama e muita emoção”.

A Variety chamou a cerimônia de “familiar” e “de bom gosto”.

Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo, que arrecadou US$ 100 milhões em bilheteria, ganhou sete estatuetas, incluindo a de melhor filme, e sua protagonista, Michelle Yeoh, fez história como a primeira asiática a vencer na categoria de melhor atriz. Veja aqui quem ganhou o Oscar 2023 em todas as categorias.