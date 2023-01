‘Babilônia’, com Brad Pitt e Margot Robbie, revela a decadência de Hollywood; veja trailer

Brad Pitt, Margot Robbie e Diego Calva encabeçam o elenco do Babilônia, o aguardado filme escrito e dirigido por Damien Chazelle disputa o Globo de Ouro, nesta terça, 10, em cinco categorias e em nove no Critics’ Choice Awards, no domingo, 15. Cotado para o Oscar, o longa desponta na corrida pelo Oscar, em março.





Leia também Três cineastas mexicanos e uma amizade fundamental

Brad Pitt e Diego Calva em cena de 'Babilônia' Foto: Scott Garfield/Paramount Pictures





Com história ambientada em Los Angeles dos anos 1920, no período de transição do cinema mudo para o falado, Babilônia narra história de ambição e excessos, acompanhando a ascensão e a queda dos personagens durante uma era de decadência desenfreada e depravação em uma jovem Hollywood.









Questões como o racismo e a mudança tecnológica com suas consequência no meio cinematográfico são abordados, mostrando o efeito deles nas estrelas de Hollywood. Em suas três horas de duração, Babilônia retrata as festas suntuosas, regadas a drogas, e esse um mundo de glamour que empurrava a todos para situações extremas.