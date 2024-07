Bárbara Paz será jurada de premiação no Festival de Veneza

O júri também terá o crítico de cinema italiano Gianni Canova, que presidirá o colegiado, o curador de festivais e diretor de mercados cinematográficos de Hong Kong Jacob Wong, o cineasta americano Ricky D’Ambrose e a atriz canadense Taylor Russell.

Bárbara Paz marcou presença no Festival de Veneza em 2019, com Babenco - Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer: Parou, vencedor do troféu de melhor documentário sobre cinema na seleção Venice Classics, e em 2021, com o curta-metragem Ato.