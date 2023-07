‘Barbie 2′? Diretora do filme afirma não ter interesse em uma sequência

O sucesso de Barbie nos cinemas é indiscutível, tanto com o público, quanto com a crítica. Até por isso, é natural esperar por uma continuação do filme, já que a Mattel revelou que planeja criar seu ‘universo cinematográfico’. Só que, se isso acontecer, Greta Gerwig não estará à frente da direção do segundo filme da boneca.

Em entrevista ao The New York Times, a diretora de Barbie revelou que não tem planos em mente para uma continuação do filme. “Neste momento, é tudo o que eu tinha. Me sinto assim no final de cada filme, como se nunca mais fosse ter outra ideia, e como se tivesse feito tudo o que sempre quis fazer. Eu não gostaria de esmagar o sonho de ninguém, mas para mim, neste momento, estou totalmente zerada”, pontua Gerwig.

Director Greta Gerwig poses on the pink carpet for the world premiere of the film "Barbie" in Los Angeles, California, U.S., July 9, 2023. REUTERS/Mike Blake

Repercussão de ‘Barbie’

Greta ainda comentou sobre a repercussão do filme diante do público conservador americano. “Eu queria fazer algo anárquico, selvagem, engraçado e catártico. A ideia de que está realmente sendo recebido dessa forma é meio extraordinária”, revela Gerwig.

Questionada sobre ter imaginado que seu filme irritaria pessoas mais conservadoras, Greta nega. “Minha esperança para o filme é que seja um convite para que todos façam parte da festa e deixem de lado as coisas que não estão necessariamente nos servindo como mulheres ou homens. Espero que toda essa paixão, se eles a virem ou se envolverem com ela, possa dar a eles um pouco do alívio que deu a outras pessoas”, comenta a diretora.

Continua após a publicidade

Próximos Trabalhos

Para o futuro, a diretora de Barbie está confirmada no comando da nova adaptação de As Crônicas de Nárnia, para a Netflix, que adquiriu os direitos da franquia em 2018.

De acordo com Greta, a negociação com o streaming envolve a direção de, pelo menos, dois filmes do universo de C. S. Lewis, cuja obra conta com sete livros e três adaptações cinematográficas feitas pela Walt Disney.