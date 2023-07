Barbie: casa dos Sonhos de Malibu disponível para aluguel terá Ryan Gosling como anfitrião

Recentemente, o Airbnb, plataforma de locação de hospedagens, anunciou que a reforma da “Mansão da Barbie”, em Malibu, Los Angeles, nos Estados Unidos, foi finalizada e que estará disponível para reservas a partir de julho. A novidade é que a ação terá o ator Ryan Gosling, que interpreta o Ken no novo filme Barbie, como anfitrião.

Será possível fazer a reserva a partir das 10h no dia 17 de julho, para estadia de uma noite, para até dois hóspede nos dias 21 e 22 de julho. O Airbnb ressalta que a acomodação é de propriedade privada e os responsáveis deverão arcar com despesas como alimentação e do trajeto de ida e volta para Malibu. Residentes no Brasil, no entanto, não são elegíveis, segundo a plataforma.

A mansão cor-de-rosa à beira-mar conta com uma piscina com borda infinita e toboágua, vista panorâmica para uma das praias de Malibu, pista de dança ao ar livre, pista de dança de patins, diversas poltronas cor de rosa, guarda-roupa com looks de cowboy do Ken, e o icônico escorregador cor de rosa - que também está presente na casa do filme de Margot Robbie.

Valor das reservas será doado para ONG

Os hóspedes terão acesso a um quarto privado e a algumas das áreas comuns da casa, como a piscina, lounge ao ar livre e área de churrasco.

Para poder solicitar a reserva, os hóspedes devem ter um perfil ativo e com bom histórico no Airbnb, além de seguir outras regras da plataforma.

O valor, ainda não divulgado, da locação da casa real da Barbie será doado para a Save the Children, uma organização não governamental que ajuda famílias e comunidades ao redor do mundo.

Sessenta anos da boneca

A casa foi inaugurada em 2019 para celebrar os 60 anos da boneca e o espaço foi reformado para comemorar o lançamento de Barbie: O Filme, que tem previsão de estreia em 20 de julho.

Além de Margot Robbie como Barbie e Ryan Gosling, no elenco do longa estão Dua Lipa, Will Ferrell, Simu Liu e Ncuti Gatwa.