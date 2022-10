Javier Bardem brinca com a música em ‘Lilo, Lilo, Crocodilo’

Continua após a publicidade

CIDADE DO MÉXICO (AP) - Interpretar Hector P. Valenti em Lilo, Lilo, Crocodilo deu ao ator Javier Bardem a oportunidade de cantar e dançar nas telas, além de compartilhar um projeto com um artista admirado por seus filhos: Shawn Mendes.

Valenti, que tenta sem sucesso entrar em concursos de talentos, descobre o pequeno crocodilo Lilo (Mendes) cantando o clássico I Like It Like That, de Pete Rodriguez, no armazém de um pet shop. Isso mesmo, Lilo é um crocodilo que canta – e canta muito bem.

Valenti imediatamente se imagina fazendo fama e fortuna com Lilo como seu parceiro de show. No filme, que estreia no feriado de 2 de novembro no Brasil, os dois cantam a música Take a Look at Us Now.

“Interpretar um personagem que canta e dança, que é vivo e engraçado, é uma coisa mágica”, disse a estrela espanhola em entrevista por videochamada de Budapeste.

“Meus filhos queriam que eu fizesse parte do projeto porque estavam muito animados que eu estaria no filme cantando com um crocodilo que tem a voz de Shawn Mendes”, acrescentou sobre Luna e Leo, seus filhos com a atriz Penélope Cruz.

Continua após a publicidade

O álbum será lançado junto com o filme. As canções foram criadas por Benj Pasek e Justin Paul, a dupla de compositores por trás de O Rei do Show e La La Land.

“São músicas bem longas”, disse Bardem. “E elas têm muitas variações, para Shawn Mendes acho que é bom, porque ele é um grande cantor, mas para mim foi um desafio”.

A trilha sonora também inclui músicas de Elton John e Stevie Wonder.

Lilo, Lilo, Crocodilo se baseia no livro infantil de Bernard Waber de 1965 e nele há pinturas que lembram as ilustrações do livro. No filme, de Will Speck e Josh Gordon, Lilo fica sozinho quando os planos de Valenti de transformá-lo em estrela mudam radicalmente. Aí a família Primm se muda para sua casa.

Josh (Winslow Fegley), o filho da família, ouve barulhos suspeitos vindos do sótão. Após o pavor inicial de descobrir um imenso crocodilo, Josh, que está tendo problemas para fazer amigos na nova escola, começa a se divertir muito com Lilo. Bardem destacou a aceitação sob a qual floresce sua amizade.

“Eles se amam mesmo sendo muito diferentes e se respeitam por quem são, pelo que são capazes de fazer”, disse o ator. “É uma questão de dar um ao outro a oportunidade de se expressar e se conectar, sem julgamentos”.

Continua após a publicidade

Mas Lyle e Josh não podem fazer tudo o que querem, pois no sótão de sua casa mora o Sr. Grumps, vizinho que tem uma gatinha chamada Loretta. Grumps tem regras muito rígidas contra o barulho.

“Ninguém quer muito barulho quando mora em prédio de apartamentos”, disse o ator americano Brett Gelman, que interpreta Grumps. “Eles são vizinhos horríveis, na verdade”, acrescentou com humor, falando de Manchester, Inglaterra.

Gelman não leu o livro quando criança, mas leu quando foi escalado para o papel. Agora se arrepende de não o ter conhecido antes: “Adorei, é incrível, é uma bela obra de literatura”.

Na vida real, o ator não é “pai de gato”, mas sim de cachorro, mas disse que adora gatos.

“Adoro bicho, então foi muito fácil me conectar com os gatos que interpretam Loretta”, observou Gelman.

Vários gatos foram usados para o papel de Loretta, e os cineastas tentaram usar sobretudo animais de verdade, pois não confiavam muito na animação por computador.

“Eles fazem coisas diferentes, um é o gato que come, outro é o que pula, há três gatos especializados em coisas diferentes”, disse Gelman, que felizmente não é alérgico a esses animais.

Continua após a publicidade

Gelman não canta no filme, mas gosta de musicais.

“Os musicais são lindos, são uma das coisas das quais os Estados Unidos podem se orgulhar. É uma arte incrível”, disse ele.

Quanto a ter um gato ou um crocodilo de estimação, Gelman considerou que é melhor ter um gato, mas, se o crocodilo cantar como Lilo, “Vem morar comigo! Vamos nos divertir muito, seria incrível morar com um crocodilo que canta”.

De sua parte, Bardem disse ser contra zoológicos e lugares onde há animais como crocodilos em cativeiro.

“Não acho justo com os animais”, disse. Ele prefere ficar longe dos crocodilos, “a não ser Lilo, que é um crocodilo muito bonito, carinhoso, cuidadoso e que sabe cantar”. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU