Batman Day: Nove filmes do homem-morcego para ver no streaming

Este fim de semana acontece o Batman Day, que celebra o homem-morcego, herói da DC Comics. O personagem, criado em 1939 por Bob Kane e Bill Finger apareceu primeiro em revistas em quadrinhos: ele não possui superpoderes, mas usa inteligência, habilidades de detetive, tecnologia, ciência, força física e sua riqueza para lutar contra o crime.

Cena do filme 'Batman', de Matt Reeves, com Robert Pattinson, lançado este ano. Foto: Warner Bros

Por ser um herói de muito sucesso da DC (ao lado do Superman), o personagem ganhou vida nas telas em diversas adaptações para o cinema. Algumas vezes ao lado de seu fiel escudeiro Robin, em outras, enfrentando inimigos clássicos como o Coringa, Charada, Pinguim e Arlequina.

Para curtir o fim de semana dedicado ao Cavaleiro das Trevas, o Caderno 2 preparou uma lista de filmes e séries que têm Batman como personagem central. Todas as produções estão disponíveis na HBO Max.

Batman (1989)

Batman (1989) é o primeiro de uma série de filmes sobre o homem-morcego, que tem direção de Tim Burton e Michael Keaton no papel do herói mascarado. No filme, Batman lida com a ascensão de um gênio do crime conhecido como “O Coringa”, interpretado por Jack Nicholson. O longa também explica a origem de Batman e o motivo dele desejar lutar contra o crime: após presenciar a morte de seus pais por um jovem criminoso, que viria a se tornar o seu inimigo número 1.

Batman: O Retorno (1992)

Esta sequência de Batman também é dirigida por Tim Burton e tem Keaton reprisando o papel de homem-morcego. O longa insere novos personagens como o vilão Pinguim, interpretado por Danny DeVito, e da Mulher-Gato, vivida por Michelle Pfeiffer.

Batman Eternamente (1995)

O filme faz parte da série que começou em 1989, mas tem grandes mudanças com relação aos primeiros. A começar pela direção, que foi assumida por Joel Schumacher. Burton assina a produção. Outra alteração foi no próprio homem-morcego, que foi interpretado por Val Kilmer. O longa também tem Tommy Lee Jones interpretando o vilão Duas-Caras, além de Jim Carrey vivendo o Charada. A mudança do diretor também pode ser vista na alteração do tom menos sombrio em relação aos filmes anteriores.

Batman & Robin (1997)

O último filme da primeira série também foi dirigido por Joel Schumacher, mas teve mudanças no elenco. Desta vez, o homem-morcego foi interpretado por George Clooney e Chris O’Donnell reprisou seu papel como Robin, que tinha aparecido em Batman Eternamente. O longa foi recebido com muitas críticas negativas e é considerado um dos piores filmes de super-heróis de todos os tempos.

Batman Begins (2005)

Depois do fiasco de Batman & Robin, uma produção foi engavetada e um novo filme do Cavaleiro das Trevas só foi acontecer novamente em 2005, com direção de Christopher Nolan, que ficou responsável por uma nova trilogia. O filme conta a história da origem do personagem, interpretado por Christian Bale, desde o medo de Bruce Wayne por morcegos, passando pela morte de seus pais até se tornar, de fato, Batman.

Batman: O Cavaleiro das Trevas (2008)

Sequência de Batman Begins, o filme tem Christian Bale reprisando o papel de Batman e, mais uma vez, direção de Christopher Nolan. Um dos destaques do longa é a presença de Heath Ledger, que interpretou o Coringa, que se tornou um marco entre seus personagens por sua atuação tão bem feita, que garantiu a ele o Oscar de melhor ator coadjuvante. Foi a primeira vez que um prêmio da categoria foi entregue de maneira póstuma, já que o ator morreu logo depois das filmagens.

Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge (2012)

É o terceiro e último filme da série Batman de Nolan. Além de Christian Bale como Bruce Wayne, o filme também introduz a personagem Selina Kyle, interpretada por Anne Hathaway, uma ladra cuja presença em Gotham City põe em movimento uma cadeia de eventos que levarão Batman a sair de sua aposentadoria.

Batman vs Superman: A Origem da Justiça (2016)

O filme sobre os dois maiores heróis da DC é o primeiro do Universo Estendido DC em que o homem-morcego aparece. O filme é uma sequência de O Homem de Aço e mostra uma briga entre os dois. Batman culpa Superman pelas vítimas que resultaram de sua luta com o General Zod e o homem de ferro vê Batman como perigoso e procura expô-lo. O filme gerou burburinho entre os fãs do Batman por conta da escalação de Ben Affleck para interpretar o herói.

The Batman (2022)

Lançado este ano, o filme seria estrelado e roteirizado por Ben Affleck. No entanto, o ator desistiu e quem ficou responsável por dar vida ao homem-morcego foi Robert Pattinson, o que também gerou dúvidas e críticas dos fãs do herói por conta do histórico do ator (principalmente por sua atuação na saga Crepúsculo).