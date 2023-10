Beyoncé revela data de estreia de filme sobre turnê ‘Renaissance’; confira

Beyoncé anunciou nesta quinta-feira, 26, a data de estreia do filme sobre a sua turnê Renaissance. A cantora fez a revelação em seu perfil nas redes sociais.

Renaissance: A Film By Beyoncé estreia nos cinemas do mundo todo no dia 1º de dezembro. Os ingressos poderão ser adquiridos a partir do dia 9 de novembro.

O pôster também foi divulgado no Instagram da artista. Mais informações sobre a estreia do longa serão publicados no site oficial da cantora.

Confira a sinopse do longa: “Renaissance: A Film By Beyoncé acentua a jornada da Renaissance World Tour, começando pela sua criação e ensaios, passando pela estreia em Estocolmo, na Suécia, e terminando em Kansas City, Missouri. É sobre a intenção, trabalho duro e envolvimento de Beyoncé em cada aspecto da produção, sua mente criativa e seu propósito de criar um legado e dominar a sua arte. Recebida com aclamação extraordinária, a Renaissance World Tour, de Beyoncé, criou um santuário de liberdade e alegria compartilhada para mais de 2.7 milhões de fãs”.