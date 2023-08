Filme estreia superando ‘Barbie’ na bilheteria dos EUA neste fim de semana; saiba qual

O filme estreante Gran Turismo: De Jogador a Corredor deve superar Barbie, em sua 6.ª semana de exibição, como a maior bilheteria dos cinemas dos Estados Unidos neste fim de semana por apenas US$ 200 mil (17,3 milhões a 17,1 milhões), segundo estimativa do Sunday, divulgada pela agência AP.

Vale destacar que os dados incluem as exibições de quinta, sexta e sábado, desconsiderando o “National Cinema Day”, que está sendo realizado neste domingo, 27, em diversos cinemas dos Estados Unidos, com venda de ingressos a US$ 4.

Barbie alcançou US$ 594,8 milhões na bilheteria norte-americana, tornando-se o maior sucesso do ano. É bem provável que em breve o longa também ultrapasse Super Mario Bros. - O Filme mundialmente - o longa arrecadou US$ 1,35 bilhão, diante de US$ 1,34 bilhão de Barbie até agora.

Entre o restante das principais bilheterias dos cinemas dos EUA neste fim de semana, Besouro Azul, da DC, vem na 3.ª posição, com US$ 12,8 milhões. Oppenheimer, em 4.º, arrecadou US$ 9 milhões.

Gran Turismo: De Jogador a Corredor

O filme tem início quando Danny Moore (Orlando Bloom, de Piratas do Caribe), um executivo de marketing da montadora Nissan, que tenta viabilizar um projeto ousado: colocar jogadores do simulador que dá nome ao filme no mundo real, pilotando carros em uma pista com asfalto. Clique aqui para ler a crítica e assista ao trailer abaixo.

* Com informações da agência AP.