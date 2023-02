‘Blonde’ soma 8 indicações entre os piores filmes do ano do Framboesa de Ouro; veja lista completa

Na liderança dos grandes fiascos cinematográficos de 2022, com 8 indicações, o filme Blonde é o principal participante do 43º Prêmio Framboesa de Ouro, dedicado aos piores do ano. A lista foi divulgada nesta segunda-feira, 23, e, como sempre acontece, próxima da lista do Oscar, que será conhecida nesta terça, 24.

Segundo a organização do prêmio, que tem entre seus fundadores o publicitário, John Wilson, Blonde, apesar de chamado de cinebiografia e não filme biográfico por seus criadores, “explora a imagem de Marilyn Monroe… e continua a explorá-la postumamente”. Além de Pior Filme, concorre a Pior Roteiro e Pior Diretor, ambos de Andrew Dominik, cujo trabalho aqui diz mais sobre ele do que sobre seu tema.

O filme mais ridicularizado do ano, Morbius (com o indicado a Pior Ator Jared Leto no papel-título), recebeu cinco indicações. “O remake totalmente desnecessário (e estranhamente assustador) da Disney de Pinóquio, em live action, puxou os cordões de nossos eleitores para colocá-lo em seis categorias. E, na pole position para Pior Ator Coadjuvante, está a atuação mais amplamente ridicularizada de 2022, a representação carregada de látex e com sotaque ridículo de Tom Hanks do Coronel Tom Parker no aclamado Elvis.

Tom Hanks em cena do filme Elvis Foto: Hugh Stewart

Já recordista de indicações na história do prêmio, Sylvester Stallone soma mais uma e soma 21 por sua atuação em Samaritano.

A lista dos ganhadores (?) será divulgada, como de costume, um dia antes da festa de entrega do Oscar, ou seja, no dia 11 de março.

Veja a lista dos indicados:

Pior filme

Blonde

Pinocchio(Disney)

Tenha um Bom Luto

A Filha do Rei

Morbius

Pior ator

Colson Baker, por Tenha um Bom Luto

Pete Davidson (apenas a voz), por Marmaduke

Tom Hanks (como Gepetto), por Pinocchio na versão Disney

Jared Leto, por Morbius

Sylvester Stallone, por Samaritano

Cena da stop-motion Pinóquio (Pinocchio), dirigido por Robert Zemeckis e com Tom Hanks como Gepeto Foto: Disney

Pior atriz

Ryan Kiera Armstrong, por Chamas da Vingança

Bryce Dallas Howard, por Jurassic World Domínio

Diane Keaton, por Mack & Rita

Kaya Scodelario, por A Filha do Rei

Alicia Silverstone, por The Requin

Pior remake/sequência/biografia póstuma

Blonde

Ambas sequências: 365 Dias: Hoje e 365 Dias Finais

Pinóquio (Disney)

Chamas da Vingança

Jurassic World Domínio

Pior atriz coadjuvante

Adria Arjona, por Morbius

Lorraine Bracco (voz), por Pinóquio (Disney)

Penelope Cruz, por As Agentes 355

Bingbing Fan, por As Agentes 355 e A Filha do Rei

Mira Sorvino, por Lamborghini: The Man Behind the Legend

Pior ator coadjuvante

Pete Davidson, em Tenha um Bom Luto

Tom Hanks, por Elvis

Xavier Samuel, por Blonde

Mod Sun, por Tenha um Bom Luto

Evan Williams, por Blonde

Pior casal

Colson Baker e Mod Sun, por Tenha um Bom Luto

Os verdadeiros casais da cena da cama na Casa Branca, em Blonde

Tom Hanks e seu rosto coberto de látex, em Elvis

Andrew Dominik e seus problemas com mulheres, em Blonde

As duas sequências de 365 Dias

Pior diretor

Judd Apatow, por A Bolha

Colson Baker e Mod Su, por Tenha um Bom Luto

Andrew Dominik, por Blonde

Daniel Espinosa, por Morbius

Robert Zemeckis, por Pinóquio (Disney)

Pior roteiro

Blonde, de Andrew Dominik,adaptado do livro de Joyce Carol Oates

Pinóquio (Disney), de Robert Zemeckis e Chris Weitz (não autorizado pelos detentores dos direitos de Carlo Collodi)

Tanha um Bom Luto, de Machine Gun Kelly e Mod Sun

Jurassic World Domínio, de Emily Carmichael e Colin Treverrow

Morbius, de Matt Sazama e Burk Sharpless