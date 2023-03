Bolão do Oscar 2023: veja dicas para aumentar suas chances de vencer

Se você está participando de algum bolão do Oscar, aqui vai uma dica preciosa: não dê muita atenção nos vencedores de prêmios como Bafta, Globo de Ouro, Critic’s Choice ou Spirit. Os votantes do Oscar são os mesmos dos sindicatos americanos ligados a Hollywood, ou seja, os ganhadores do SAG (atores), DGA (diretores) e PGA (produtores, entre outros, têm historicamente uma porcentagem de acerto acima de 65% de também levarem a estatueta dourada.

Cena do filme 'Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo', um dos principais indicados ao Oscar Foto: Allyson Riggs/A24

No total, são 13 os grandes sindicatos que ajudam a indicar os vencedores. Estão também na lista as associações de montadores, diretores de arte, diretores de fotografia, técnicos de som, editores de som, figurinistas, diretores de elenco, cabeleireiros e maquiadores, técnicos de efeitos especiais e roteiristas.

A 95ª cerimônia do Oscar acontece no domingo, 12, a partir das 22h (Brasília). A transmissão direta vai ser feita pelos canais TNT e HBO Max. A Globo, que tanto transmitiu em TV aberta como no streaming (Globoplay), decidiu não renovar o contrato neste ano e não vai exibir. Aqui você tem a lista de indicados, para formar seu bolão

Veja a lista dos ganhadores dos principais sindicatos de Hollywood para você se guiar em suas apostas:

PGA (PRODUTORES)

Melhor Produção Cinematográfica do Ano

Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

Animação

Pinóquio de Guillermo del Toro

Documentário

Navalny

DGA (DIRETORES)

Melhor longa

Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

Diretor Estreante

Charlotte Wells, Aftersun

Melhor direção em documentário

Sara Dosa, Fire of Love

ADG (DIREÇÃO DE ARTE)

Filme de época

Babilônia

Filme de Fantasia

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Filme Contemporâneo

Glass Onion: Um Mistério Knives Out

Animação

Pinóquio de Guillermo del Toro

CDG (FIGURINO)

Filme de época

Elvis (Catherine Martin)

Filme de ficção científica / fantasia

Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo (Shirley Kurata)

SAG (ATORES)

Melhor elenco

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Melhor ator

Brendan Fraser, por O Baleia

Melhor atriz

Michelle Yeoh, por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Melhor ator coadjuvante

Ke Huy Quan, por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Melhor atriz coadjuvante:

Jamie Lee Curtis, por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

ACE (EDIÇÃO)

Edição em Drama

Top Gun: Maverick

Edição em Comédia e Musical

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Edição em Animação

Pinóquio de Guillermo del Toro

Edição em Documentário

Vulcões

CAS (MIXADORES DE SOM)

Mixagem de Som

Top Gun: Maverick

Mixagem de Som em Animação

Pinóquio de Guillermo del Toro

Mixagem de Som em Documentário

Moonage Daydream