Boneco original do filme ‘E.T.’ é leiloado por US$ 2,6 milhões

O boneco animatrônico original do clássico de ficção científica de Steven Spielberg E.T. O Extraterrestre foi leiloado por US$ 2,6 milhões, no fim de semana - anunciaram os organizadores da venda.

O lote principal deste leilão de dois dias, com curadoria da Julien’s Auctions e da Turner Classic Movies (TCM), foi apresentado junto com outros 1.300 acessórios de filmes: das luvas de boxe de Robert De Niro, em Touro Indomável, ao martelo de Thor.

Cena do filme 'E.T., o Extraterrestre', de Steven Spielberg Foto: Universal Pictures





E.T. foi um dos personagens mais famosos da cultura pop e da ficção científica desde o lançamento do filme de sucesso em 1982.

Quase tudo sobre o boneco marrom é articulado: seus olhos redondos, seu pescoço comprido e, claro, seu dedo que brilha no filme antes de dizer sua frase icônica “E.T. Telefone. Casa”.

Um modelo do alienígena também foi leiloado por US$ 125.000, enquanto uma das motos usadas na cena final foi vendida por US$ 115.000.

Outros objetos emblemáticos da sétima arte foram ofertados e alcançaram lances altos, como o bastão com o qual Charlton Heston partiu o Mar Vermelho em dois, em Os Dez Mandamentos (US$ 448 mil), e a vassoura Nimbus 2000, de Harry Potter (US$ 128 mil).