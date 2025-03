A Warner Bros. Pictures divulgou nesta quinta-feira, 13, o primeiro trailer do novo filme de Brad Pitt, F1. A aguardada aventura dirigida por Joseph Kosinski, de Top Gun: Maverick, conta a história de um antigo astro do automobilismo que é convidado a retornar ao mundo das corridas para recuperar sua antiga glória e salvar uma equipe de fechar as portas.

Brad Pitt e Damson Idris em cena de 'F1' Foto: Warner Bros./Divulgação

PUBLICIDADE Além de Pitt no papel do piloto Sonny Hayes, o longa tem no elenco Javier Bardem, que vive o líder da equipe Ruben Cervantes, além de Tobias Menzies, Kim Bodnia e Damson Idris. O longa é uma produção da Apple Original Films, e terá distribuição nos cinemas pela Warner. O heptacampeão mundial Lewis Hamilton faz uma participação especial e assina a produção executiva do filme. De acordo com a sinopse, o filme acompanha a história de Sonny Hayes, o maior piloto da Fórmula 1 dos anos 90, que viu sua carreira quase chegar ao fim após um grave acidente. Três décadas mais tarde, ele é procurado pelo ex-companheiro, que precisa de ajuda para salvar sua própria equipe. Para isso, Sonny precisa pilotar ao lado do novato e pretensioso Joshua Pearce.

Segundo conta a Variety, Kosinski entrou em contato com Hamilton e recebeu dicas do automobilista recém contratatado pela Ferrari a respeito do mundo das corridas de velocidade. De acordo com o realizador, tanto Pitt quanto Barden dirigem a uma velocidade superior a 289 km/h para algumas sequências do filme. “Era uma descarga de adrenalina todo final de semana, mas capturamos algo que não daria para imitar”, declarou.

F1 chega aos cinemas brasileiros em 26 de junho deste ano.