Zegler, por outro lado, participou sozinha de um evento na Espanha. Na última quarta-feira, 12, ela apresentou a canção original Waiting on a Wish em frente ao palácio Alcázar de Segóvia, que inspirou a animação de 1937.

O resultado disso é que a Disney tem em mãos um filme que se tornou um problema sobretudo diante do reposicionamento do estúdio, que vem diminuindo as políticas de inclusão e diversidade após o início do novo governo Trump. A estratégia adotada até o momento foi fazer uma divulgação pequena, com poucas aparições ou entrevistas.

Mesmo assim, as expectativas de bilheteria são positivas. De acordo com o Deadline, o rastreador The Quorum estima uma arrecadação entre US$ 63 e US$ 70 milhões no fim de semana de abertura, somente nos Estados Unidos. No Brasil, o longa entra em cartaz na quinta-feira, 21.