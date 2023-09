‘Branca de Neve’ sem os sete anões: entenda mudanças do live-action da Disney

Depois de A Pequena Sereia, a Disney está focada em uma nova princesa: a Branca de Neve. Ainda em outubro deste ano, o estúdio lançará, Blu-ray, uma versão remasterizada em 4k da animação original. Além disso, o live-action que vida à animação de 1937 deve estrear em 2024. O longa terá Rachel Zegler como a princesa e Gal Gadot como a vilã, a Rainha Má.

Contudo, o live-action não virá sem polêmicas: a própria escolha de uma atriz latina para o papel da Branca de Neve, por exemplo, já foi bastante controversa. Além disso, algumas decisões foram feitas para adaptar a história a um novo contexto – entre elas, o longa não terá os sete anões.

Cenas do filme 'Branca de Neve e os Sete Anões' (1937) Foto: Disney

Para o portal ScreenRant, a decisão veio após uma crítica do ator Peter Dinklage, o Tyrion, de Game of Thrones. Em fala, o ator elogiou a decisão de escalar uma atriz latina para o papel principal, mas acusou a trama de reforçar esterótipos sobre pessoas com nanismo. “Deem um passo para trás e vejam o que estão fazendo aí. Não faz sentido para mim. Você faz progresso de uma maneira, mas você ainda está fazendo uma história retrógrada sobre sete anões vivendo em uma caverna juntos”.

O estúdio, portanto, buscou alternativas para substituir Soneca, Dengoso, Feliz, Atchim, Mestre, Zangado e Dunga. “Para evitar reforçar os estereótipos do filme de animação original, estamos adotando uma abordagem diferente com esses sete personagens e consultando membros da comunidade de nanismo. Estamos ansiosos para compartilhar mais à medida que o filme entra em produção após um longo período de desenvolvimento”. Segundo o anúncio da Disney, os anões serão representados, na verdade, por outras criaturas mágicas.

Outras mudanças na trama foram feitas para melhor retratar a ideia de “mulheres em papeis de poder”, afirmou a atriz Rachel Zegler à revista Variety. A clássica frase dita ao espelho, “Existe alguém mais bela do que eu?” também se tornará “alguém mais justa que eu”.

“Quando começamos a reimaginar o papel real de Branca de Neve, tornou-se o ‘mais justa de todos’, o que significa quem é a mais justa e quem pode se tornar uma líder fantástica”, disse.

Na adaptação, a princesa também não será salva pelo príncipe, nem sonhará com o amor verdadeiro.

“Ela [Branca de Neve] é a proativa, é ela quem estabelece os termos, é o que torna isso tão relevante para onde estamos hoje”, afirmou Gal Gadot.