Brasileira responsável por trailers da Pixar fala sobre ‘Elemental’: ‘Nunca vi nada igual’

A nova animação da Pixar, Elemental, só deve estrear mundialmente em 16 de junho de 2023, mas espectadores privilegiados já declaram sua admiração pelo filme.

“Nunca vi nada igual, pois é um desafio apresentar como personagens os elementos básicos da natureza”, comenta Raquel Bordin, brasileira que há quase dois anos trabalha na empresa americana. “Os criadores conseguiram um grande feito.”

Imagem cedida por Raquel Bordin, brasileira que trabalha nos estúdios Pixar.

Aos 34 anos, Raquel trabalha no departamento editorial da ala internacional da Pixar, área responsável pelo marketing e pelas versões internacionais das produções. Ela cuida, por exemplo, dos primeiros trailers e features de cada animação, ou seja, uma função estratégica por apresentar o primeiro cartão de visitas de cada animação, com a função de despertar o interesse do público pelo trabalho.

“Senti um frio na barriga quando o primeiro trailer foi apresentado para toda a direção da Pixar, em um grande cinema que existe na empresa, na Califórnia. A aprovação deles é necessária para a continuação do trabalho.”

Felizmente, o OK foi dado e as informações iniciais de Elemental foram fornecidas na D23, convenção realizada em setembro em Anaheim, onde foram apresentados os próximos projetos do grupo, que inclui ainda a Disney.

Imagem cedida por Raquel Bordin, brasileira que trabalha nos estúdios Pixar.

Raquel falou sobre seu trabalho na 9.ª Mostra de Cinema de Gostoso, realizada na cidade de São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte. Antes, ela conversou com o Estadão. “Comecei a estudar cinema na Faap, mas saí sem concluir o curso, em 2009. Antecipei, assim, meu projeto de terminar a formação nos Estados Unidos.

Ela terminou a faculdade em Nova York e em Los Angeles, onde conheceu a realidade profissional da indústria cinematográfica. “Comecei ainda no Brasil como editora de filmes na produtora do pai de um amiga, que realizava filmagens de casamentos. Eu estava com 18 anos”, relembra Raquel, que descobriu os principais macetes da profissão ao trabalhar durante um ano no departamento comercial do Google.

Imagem cedida por Raquel Bordin, brasileira que trabalha nos estúdios Pixar.

Os seis primeiros segundos

“Aprendi técnicas importantes sobre como construir uma peça de divulgação de pouco mais de um minuto: a importância dos seis segundos iniciais para despertar a atenção do consumidor, o momento de valorizar a marca do produto para ser memorizada”, conta ela que, depois de passar por um processo envolvendo 600 candidatos, foi a escolhida para trabalhar na Pixar, em fevereiro de 2021, após passar por uma entrevista que durou oito horas e com 11 profissionais, alguns ilustres proprietários de estatuetas do Oscar.

Foi a descoberta de um universo fantástico e, ao mesmo tempo, exclusivo. “A Pixar desenvolve tecnologia própria e de uso exclusivo, ou seja, só quem está lá é que sabe como proceder.”

Raquel se mudou para Oakland, na Califórnia, onde iniciou seus primeiros projetos na empresa, começando com a animação Luca, que estreou mundialmente em junho do ano passado.

Divulgação começa com apenas 25% do filme pronto

“É importante ressaltar que cada projeto consome cerca de seis anos de trabalho, desde a aprovação da ideia original até a estreia de fato. Eu normalmente trabalho no último ano da produção”, conta. “Na maioria das vezes, 25% do filme está definido e é basicamente sobre esse material que criamos as primeiras peças de divulgação.”

O grau de precisão exigida é tamanho que, em Luca, Raquel cometeu um pequeno deslize que seria imperceptível para qualquer espectador, mas que foi visto pelos técnicos da Pixar. “Foi nos primeiros oito frames do trailer, algo que corresponde a apenas meio segundo na projeção, mas que exigiu que parte da equipe trabalhasse em hora extra para corrigir em tempo. Serviu como um grande aprendizado.”

Em seguida, Raquel participou da divulgação de Red: Crescer é uma Fera, que estreou em março de 2022. “Foi um trabalho tranquilo, que apenas exigiu muitas revisões por parte da empresa”, conta ela que, entre suas atribuições, está a de adaptar pequenos detalhes para a divulgação local, ou seja, a palavra Pharmacy é trocada por Farmácia, no trailer que vai circular no Brasil. “Também é possível que os nomes dos personagens sejam aproximados para a cultura local.”

Já em Lightyear, que estreou em junho deste ano, o problema envolveu a empresa toda por causa de um beijo gay entre Hawthorne e sua esposa. “Antes da decisão final, oscilou-se entre deixar e cortar, o que até envolveu movimentação dos funcionários. Quando finalmente se decidiu pela manutenção, o filme foi proibido em 14 países, o que afetou o faturamento, que terminou abaixo da expectativa.”

Foi um passo importante da corporação, acredita Raquel, na busca de maior representatividade em seus produtos. “Já há departamentos que trabalham especificamente na variação da cor preta da pele, pois a tendência é a de aumentar uma participação mais ampla.”

Elemental

Finalmente, chegamos a Elemental, o 27.º filme da Pixar que, de uma certa forma, segue na linha de Divertida Mente: enquanto nesta animação os sentimentos (alegria e tristeza) ganham o formato de personagens, agora é a vez dos elementos da natureza.

O longa se passa em uma cidade onde moradores de fogo, água, terra e ar vivem juntos. Os personagens principais são Ember, uma jovem foguinho impetuosa, e Wade que, embora feito de água, descobre o quanto eles têm em comum, apesar das aparentes diferenças.

Elio

“É uma história muito original e foi bem resolvida no roteiro”, observa Raquel, que já se debruça sobre o próximo trabalho, Elio, previsto para 2024 e, segundo ela, ainda mais empolgante que Elemental.

Ela não pode divulgar nada ainda sobre a animação, apenas que se trata do garoto Elio, de 11 anos, que é transportado pela galáxia e confundido com o embaixador intergaláctico do planeta Terra. “Só posso dizer que é fascinante”, conta Raquel, que contabiliza um total de 15 brasileiros trabalhando hoje na Pixar, que tem cerca de 2 mil funcionários. “É um número representativo, pois diversos países importantes não têm representantes lá”, comenta ela, que pretende trabalhar futuramente no Brasil.

“Gosto da visão romântica com que o cinema é visto no Brasil, muitas vezes como exemplo de resistência. Mas aprendi nos EUA que se trata de uma empresa e, portanto, é também preciso mirar o lucro. Meu desafio, assim, será conjugar o ideal com o prático.”