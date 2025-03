O Brasil conquistou o primeiro Oscar de sua história. Na 97ª edição da cerimônia, o longa ‘Ainda Estou Aqui’ venceu na categoria de Melhor Filme Internacional e lavou as almas dos brasileiros.

Nas redes sociais e nas ruas ao redor de todo o País, brasileiros de todas as origens comemoraram a vitória do filme de Walter Salles como um gol durante uma Copa do Mundo. O Estadão compilou as melhores reações postadas na internet. Confira:

Brasileiros celebram a vitória histórica de 'Ainda Estou Aqui' na categoria de Melhor Filme Internacional. Foto: Nelson Almeida/AFP