Bruna Marquezine vai se dar mal com greve de Hollywood? Divulgação de ‘Besouro Azul’ deve ser freada

Prestes a estreiar nos cinemas mundiais, precisamente no dia 18 de agosto, Besouro Azul, primeiro filme americano estrelado por Bruna Marquezine, deve ter sua divulgação impactada pela greve dos atores e roteiristas de Hollywood.

Na quinta-feira, 13, o sindicato dos atores (SAG-AFTRA), que representa 160.000 artistas do cinema e da televisão, anunciaram a pausa após o fracasso das negociações contratuais com os estúdios.

Cena de Bruna Marquezine em 'Besouro Azul' Foto: Divulgação/Courtesy Warner Bros. Pictures/Warner Bros. Entertainment Inc.

O sindicato já havia revelado que as conversas com a Alliance of Motion Picture and Television Producers, que representa os estúdios de Hollywood, terminaram sem sucesso. Então, a paralisação foi oficializada.

O que acontecerá com ‘Besouro Azul’?

Após encerrar contrato com a Globo, no início de 2020, a atriz brasileira tem se dedicado a novas produções, seja nos cinemas ou nas plataformas de streaming - e assim foi aprovada para estrelar seu primeiro filme hollywoodiano, onde interpreta Jenny Kord, uma jovem apaixonada por tecnologia, inteligente e aventureira.

Pôster de 'Besouro Azul' no Brasil é divulgado com destaque para personagem de Bruna Marquezine Foto: Reprodução/Instagram/@wbpictures_br

Porém, a greve impactara diretamente a divulgação do longa do super-herói da DC Comics, inspirado na história de um misterioso escaravelho que concede super-poderes a um adolescente.

Xolo Maridueña é o protagonista e também tinha expectativas de apresentar ao público sua primeira estreia nas telonas - ele jé é conhecido por interpretar Miguel Diaz, em Kobra Kai, da Netflix.

“O apoio dos fãs será fundamental”

Através dos seus perfis nas redes sociais, Marquezine disse, em uma mensagem em inglês e português, que “sempre estará ao lado de iniciativas que lutem pelo progresso da comunidade artística, seja no Brasil ou exterior”.

A atriz reforçou que por conta da grave, “os atores não podem participar de qualquer divulgação dos seus projetos” - e “o apoio dos fãs será fundamental para trazer a visibilidade e reconhecimento que o filme merece”.

Mais tarde, ela retornou e postou um vídeo no story do Instagram comentando sobre um outdoor de divulgação do filme que apareceu na Times Square, em Nova York, nos Estados Unidos, com imagens suas quando criança e também da personagem.

“Estou no set, filmando Amor da Minha Vida [série da Star+] e não acreditei, achei que não era verdade. Amo muito vocês, muito obrigada por tudo, sou eternamente grata. Me questiono todos os dias se sou merecedora de tanto carinho, apoio e amor. Obrigada”, disse.

É apenas o começo

Em entrevista a Vanity Fair, James Gunn, novo chefe dos estúdios da DCU, ao lado de Peter Safran, confirmou que o personagem seguirá aparecendo no universo compartilhado dos vilões e heróis - que terá início com Superman: Legacy, previsto para 2025.

O elenco de Besouro Azul ainda conta com nomes como: Susan Sarandon, George Lopez, Adriana Barraza e Damián Alcazar. Angel Manuel Soto é o responsávél por dirigir a produção.