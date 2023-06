Bryan Cranston, astro de Breaking Bad, anuncia pausa na carreira: ‘não quero ler roteiros’

O ator e diretor Bryan Cranston, de 67 anos, não tem planos de envelhecer em frente às câmeras. Em entrevista para a edição de junho da revista britânica GQ, Cranston afirmou que deseja se aposentar daqui a três anos, pelo menos temporariamente.

Cranston, conhecido por interpretar o químico Walter White na série Breaking Bad, afirmou que deseja ter essa experiência.

“Quero sair de dia com minha mulher, me esquentar no fogo da lareira, tomar vinho com novos amigos... não quero ler roteiros. É uma pausa total. Não vou pensar sobre trabalho, e não vou atender o celular”, disse o ator à publicação. Cranston disse que pretende se mudar para o interior de outro país, possivelmente a França, quando a pausa ocorrer.

Cranston é casado com Robin Dearden há mais de duas décadas e disse que, por conta de sua profissão, sua mulher teve que se sacrificar.

“Nos últimos 24 anos, Robin levou sua vida segurando meu ‘rabo’. Ela tem sido a acompanhante, ela tem sido a esposa de uma celebridade. Ela teve que girar e ajustar sua vida com base na minha. Ela tem um tremendo benefício com isso, mas nós somos desiguais. Eu quero nivelar isso. Ela merece isso.” afirmou.

O ator afirmou também que tem condições de pausar a carreira depois do sucesso de seu personagem em Breaking Bad, que lhe rendeu seis prêmios Emmy, o mais importante da televisão mundial.

“Estou em uma posição muito, muito oportuna, na qual não preciso trabalhar”, diz o ator, que pretende se dedicar ao hobby da jardinagem e da culinária.

Além da série Breaking Bad, Cranston atuou em filmes de sucesso, entre eles, O Resgate do Soldado Ryan, Pequena Miss Sunshine, Contágio e Godzilla.