Cacá Diegues é esquecido pelo Oscar no ‘In Memoriam’ e revolta brasileiros: ‘Desrespeito’

Cineasta Cacá Diegues Foto: Marcos Arcoverde/Estadão

A ausência do cineasta Cacá Diegues no tradicional segmento In Memoriam do Oscar 2025 gerou indignação entre brasileiros e cinéfilos na noite deste domingo, 2.

O diretor, um dos grandes nomes do Cinema Novo e responsável por clássicos como Xica da Silva e Bye Bye Brasil, morreu em fevereiro aos 84 anos e estava na lista prévia divulgada pela Academia, mas acabou sendo ignorado na homenagem exibida durante a cerimônia.

Cineasta estava na lista prévia da Academia Foto: Oscar/Reprodução

Enquanto a premiação lembrou nomes como Gene Hackman, James Earl Jones, David Lynch e Shelley Duvall, a exclusão de Diegues provocou revolta nas redes sociais.