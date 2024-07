O Marvel Studios surpreendeu a todos na manhã desta sexta-feira, 12, ao revelar o primeiro trailer do aguardado Capitão América: Admirável Mundo Novo. O quarto capítulo da franquia marca a estreia oficial de Sam Wilson — herói vivido por Anthony Mackie até então conhecido como Falcão — como o sucessor de Steven Rogers (Chris Evans) no MCU (Universo Cinematográfico da Marvel); confira:

Flertando com o thriller político, a prévia introduz Harrison Ford como General Ross, papel anteriormente interpretado por William Hurt, que morreu em 2022. Além de estar no centro da trama, agora como o presidente dos Estados Unidos, Ross também merece atenção por passar por uma transformação há muito especulada pelos leitores dos quadrinhos. Isso porque o trailer do novo Capitão América revela, ainda que rapidamente, uma cena em que o personagem assume a forma do Hulk Vermelho.

Além de Mackie e Ford, Capitão América: Admirável Mundo Novo conta com o retorno do ator Tim Blake Nelson como o vilão O Líder, e da atriz Liv Tyler, como Betty Ross, ambos os personagens introduzidos originalmente em O Incrível Hulk, de 2008. Com direção de Julius Onah (O Paradoxo Cloverfield), Capitão América: Admirável Mundo tem estreia marcada para 14 de fevereiro de 2025.

De Falcão a Capitão: relembre quem é Sam Wilson

Anthony Mackie no trailer de 'Capitão América: Admirável Mundo Novo' Foto: Marvel Studios/ Divulgação

A jornada de Sam Wilson até assumir o escudo do Capitão América não acontece do dia para a noite. Depois de receber em mãos o escudo icônico de um dos principais heróis da Casa das Ideias em Vingadores: Ultimato, o novo protagonista do MCU teve uma espécie de “segunda história de origem” na série do Disney+, Falcão e o Soldado Invernal. A produção colocou o personagem não apenas para lidar com o luto de perder seu melhor amigo, como também ressignificar símbolos tradicionalmente associados aos Estados Unidos em uma trama que discutiu temas como a crise dos refugiados e intervencionismo a partir da lente do debate racial.

Quer dizer, todo esse contexto torna a ascensão de Sam Wilson à primeira liga dos heróis da Marvel ainda mais simbólica. Afinal, da sua primeira aparição no MCU, em Capitão América: Soldado Invernal até o seriado, o Falcão era uma espécie de coadjuvante de luxo, cuja experiência militar era bastante útil nas missões in loco dos Vingadores. Agora, a história é outra: em Capitão América: Admirável Mundo Novo, Sam Wilson é colocado para entender o que de fato significa ser um líder.