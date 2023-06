‘Capitão América 4′: Harrison Ford aparece em foto no set e novo nome para o filme é revelado; veja

O quarto filme da sequência sobre o herói Capitão América teve um novo nome revelado nesta terça-feira, 6. Segundo a Variety, o longa, inicialmente, se chamaria Captain America: New World Order (Capitão América: Nova Ordem Mundial, em tradução livre), mas, agora, se chamará Captain America: Brave New World (Capitão América: Admirável Mundo Novo, em tradução livre).

A revelação foi feita através de uma publicação compartilhada no Instagram pelo ator que interpreta o protagonista, Anthony Mackie. O artista publicou uma foto em que aparece nos bastidores do longa com Harrison Ford e cadeiras que entregaram o novo título.

Anthony Mackie revelou o nome e a data de estreia de 'Capitão América 4'. Foto: Chuck Zlotnick/Disney Plus/Marvel Studios

“Quando Harrison Ford te ensina a como deve ser um chute no traseiro, ouça”, brincou o ator na legenda. “Obrigada pela sabedoria e risadas no set, meu amigo”, completou.

Anthony ainda disse quando o filme vai estrear. Segundo ele, Capitão América: Admirável Mundo Novo deve chegar aos cinemas no dia 3 de maio de 2024.

O artista, que anteriormente era o herói Falcão no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU), foi revelado como o novo Capitão América em 2019, durante o filme Vingadores: Ultimato. No longa, o personagem de Chris Evans passou o “manto do Capitão América”, o escudo, para o personagem de Anthony.

