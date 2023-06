Casa Warner volta a São Paulo em setembro para celebrar o aniversário de 100 anos do estúdio

A Casa Warner está de volta a São Paulo para a celebração do aniversário de 100 anos dos estúdios Warner Bros. A última edição que passou pela cidade foi a de 2019, que teve como tema a série Friends.

O evento será realizado entre 1º de setembro e 29 de outubro, no Shopping Eldorado, e contará com ativações de franquias e produtos favoritos da Warner Bros., como DC, Friends, Harry Potter, Matrix, O Senhor dos Anéis, Looney Tunes, Os Flintstones e Scooby-Doo.

“Nossa equipe da Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment se destaca na criação de espaços que permitem aos fãs vivenciar experiências inspiradas em suas séries, filmes e personagens favoritos. Isso nos fornece uma expertise única para trazer ainda mais experiências aos fãs em todo o Brasil com iniciativas como o Parque do Terror e espaços temáticos inspirados na franquia Wizarding World”, comentou Marcos Mello, diretor-geral da Warner Bros. Discovery Global Consumer Products no Brasil, em comunicado oficial.

“Este ano, em parceria com a 2a1, apresentaremos uma Casa Warner que celebra os 100 anos dos grandes sucessos, franquias e marcas da Warner Bros. que o público de todas as idades tanto ama, do clássico Casablanca aos mais atuais Super Heróis DC ou animação clássica”, finalizou o executivo.

Além dos espaços temáticos, a exposição terá atividades interativas e instalações comemorativas que levarão os visitantes pelos 100 anos de história do estúdio, com surpresas reservadas para impressionar para os fãs das maiores franquias da Warner.

“Nossa expectativa e objetivo é de aproximar e engajar o público geral, com mais envolvimento na exposição de forma instigante e atrativa, proporcionando a conexão emocional entre os fãs e seus personagens Warner Bros. favoritos, assim estreitando o relacionamento e desejo entre a Marca em uma experiência incrível, inovadora e empolgante, contanto os 100 anos de história da Warner, estamos muito empolgados”, acrescentou Danielle Paulino, Diretora Comercial da 2a1.

Esta é a terceira vez que a Casa Warner vem ao Brasil. A primeira edição foi realizada em 2018, também em São Paulo, com cenários de The Big Bang Theory, Supernatural, Arrow, entre outros.

Serviço: Casa Warner 2023

Data: 1º de setembro a 28 de outubro

Horário: 10h às 22h

Local: Shopping Eldorado

Localização: Avenida Rebouças, 3970 - Pinheiros, São Paulo, SP, Brasil

Os ingressos começam a ser vendidos em julho pela Ticket Master e também na bilheteria local.

Confira algumas atrações:

Adereços (Props): faz referência a um dos departamentos mais interessantes do estúdio, essa área apresenta objetos cenográficos utilizados nos últimos 100 anos em filmes, séries de TV e animação como, por exemplo, o icônico sofá de Friends.

Caixa D’Água: símbolo do estúdio Warner Bros. em Hollywood é o elemento central em uma linha do tempo destacando momentos e filmes marcantes do último século.

Estúdio de Animação: espaço interativo inspirado pelas animações clássicas de Looney Tunes, como a temporada de caça enfrentada por Pernalonga e Patolino, além de mesas de desenho para a criação de animações com seus personagens preferidos.

Efeitos Especiais: a mágica do cinema demonstrada em duas opções de efeitos práticos que levarão os fãs para Matrix, a franquia que revolucionou a cinematografia há mais de 20 anos.

Figurino: exposição de parte do acervo icônico que vestiu alguns dos maiores sucessos dos últimos 100 anos interpostos à cenas de seus respectivos filmes e contextualizando a importância de cada vestimenta.

Garagem WB: alguns dos automóveis mais famosos do cinema se tornaram personagens dentro de seus próprios filmes/franquias. Aqui o visitante poderá ver a criação e desenvolvimento destes carros e até fazer fotos dentro de versões estilizadas do Batmóvel e The Mystery Machine do Scooby-Doo. Sala dos Roteiristas: apresenta palavras escritas transformando-se no famoso roteiro e citações clássicas do filme Casablanca. Nesta instalação com design único, o visitante será transportado para dentro de um ambiente monocromático (Preto&Branco) igual ao filme.