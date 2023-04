CCXP 2023: Tyler Hoechlin, de ‘Superman & Lois’, e Bruce Dickinson são primeiros confirmados

A CCXP 23, importante convenção de cultura pop e nerd, começou a tomar forma nesta quinta-feira, 6. Os organizadores do evento anunciaram Tyler Hoechlin, de Superman & Lois, e Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden, como os primeiros confirmados de peso para o evento, que acontece entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro em São Paulo.

De acordo com as primeiras informações divulgadas pela CCXP, Hoechlin estará no evento nos dias 2 e 3 de dezembro, participando também de um painel no palco principal. Além disso, o ator, que também está em produções como Teen Wolf e Cinquenta Tons de Liberdade, também deve participar das sessões pagas de fotos e autógrafos com os fãs.





Bruce Dickinson, do Iron Maiden, estará na CCXP 23 Foto: Wilton Junior/ Estadão





Já Bruce Dickinson é uma surpresa. O evento geralmente privilegia atores, diretores e criadores da área de cinema, televisão e quadrinhos - raramente há espaço para músicos, como vai acontecer com o vocalista do Iron Maiden. Ele estará em um painel no palco principal, no primeiro dia de evento, falando de música, processo de criação e cultura pop.

Serviço

CCXP23

30 de novembro e 3 de dezembro

São Paulo Expo

Venda de ingressos a partir desta quinta-feira, 6 de abril.

Valores:

Dia 1 (quinta-feira): R$ 160 (meia), R$ 210 (social), R$ 320 (inteira)

Dia 2 (sexta-feira): R$ 180 (meia), R$ 230 (social), R$ 360 (inteira)

Dia 3 (sábado): R$ 240 (meia), R$ 290 (social), R$ 480 (inteira)

Dia 4 (domingo): R$ 240 (meia), R$ 290 (social), R$ 480 (inteira)

4 dias: R$ 740 (meia), R$ 870 (social), R$ 1.480 (inteira)

Epic: R$ 2.200

Full: R$ 12.500

Unlock: R$ 2.900





