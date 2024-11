CCXP 2024: Anya Taylor-Joy, Miles Teller, Wagner Moura e mais são confirmados na convenção

A CCXP24, principal festival de cultura pop do Brasil, cuja edição deste ano ocorre entre os dias 5 e 8 de dezembro na São Paulo Expo, anunciou a presença de vários artistas no evento.

Após ter participado da edição do ano passado, a atriz Anya Taylor-Joy (O Gambito da Rainha) retorna ao País para divulgar seu novo filme Entre Montanhas, do Apple TV+, com o colega Miles Teller (Whiplash).

Os atores Adam Scott, Britt Lower, Dan Erickson e Tramell Tillman representarão a série Ruptura, sucesso no streaming da gigante de tecnologia.

Anya Taylor-Joy, Miles Teller e Wagner Moura são confirmados na CCXP24 Foto: Divulgação/Netflix; Divulgação/Bold Fims; Divulgação/Diamond Films

A Paramount Pictures vai trazer o painel de Sonic 3 com os astros James Marsden (X-Men) e Ben Schwartz, a voz oficial do ouriço azul, além do diretor Jeff Fowler.

A atriz Sandra Oh, de séries como Killing Eve e Grey’s Anatomy, vem para promover o seriado animado Invencível, do Prime Video, ao lado de Gillian Jacobs e Robert Kirkman, autor das HQs de The Walking Dead.

Dentre os destaques nacionais, o Prime Video vai trabalhar o lançamento da série Tremembé, na qual Marina Ruy Barbosa interpreta Suzane von Richthofen. A atriz protagonista está confirmada no evento, assim como Bianca Comparato, Felipe Simas e Ullisses Campbell.

Outra novidade anunciada foi que o ator e diretor Wagner Moura, protagonista do recente Guerra Civil, será o grande homenageado desta edição.

Anteriormente, a produção da CCXP24 já havia divulgado também a participação dos atores Matt Smith (A Casa do Dragão), Giancarlo Esposito (Breaking Bad) e Vincent Martella (Todo Mundo Odeia o Chris).

Os ingressos diários já estão esgotados, mas ainda é possível adquirir bilhetes para o terceiro dia de evento por meio do pacotes ‘4 Dias’ e ‘Epic Pass’. A venda oficial ocorre no site Mundo Ticket.