Central do Brasil: 25 anos do filme com Fernanda Montenegro, que perdeu o Oscar para Gwyneth Paltrow

Central do Brasil estreou nos cinemas há exatos 25 anos, no dia 3 de abril de 1998. O filme de Walter Salles, que conta a história de Dora (Fernanda Montenegro), que escrevia cartas para analfabetos na estação Central do Brasil, e de Josué (Vinicius de Oliveira), filho de uma mulher que contratou os serviços de Dora, na tentativa de aproximar o filho do pai, mas que morre de repente, venceu o Urso de Ouro do Festival de Berlim, levou o Brasil ao Oscar e até hoje comove os espectadores.

Nesta segunda, 3, o Canal Brasil exibe uma entrevista com Fernanda Montenegro. Ela vai ao ar no Cinejornal, às 17h30. A atriz, que foi indicada ao Oscar, mas perdeu a estatueta para Gwyneth Paltrow, por sua atuação em Shakespeare Apaixonado, vai contar os bastidores da produção e falar do sucesso do longa. “Foi um filme de produção pequena, modesto, nada buscando ser enorme. Mas o acaso tem sempre a última palavra, isso é uma frase básica da Simone de Beauvoir, e o acaso fez esse filme ir pelo mundo. O filme foi pelo mundo e onde ele foi, ele foi bem recebido”, diz.

Vinicius de Oliveira, o engraxate que virou ator em Central do Brasil, também será entrevistado pelo programa.

O filme será exibido logo após a entrevista, às 18h. Central do Brasil pode ser assistido, ainda, no Globoplay e alugado em outras plataformas de streaming.

Fernanda Montenegro e Vinicius de Oliveira em em cena do filme 'Central do Brasil' Foto: Paula Prandini

Em 2019, em homenagem aos 80 anos de Fernanda Montenegro, o Estadão reproduziu, na Estação da Luz, a clássica cena de Dora escrevendo cartas.

Um ano antes, em entrevista ao Estadão, Fernanda Montenegro disse que Central do Brasil a “levou para Marte”.

O reencontro de Vinicius de Oliveira e Fernanda Montenegro, em 2018 Foto: Silvana Garzaro/Estadão

O Canal Brasil pode ser acessado pelas operadoras de TV à cabo e pelo Globoplay.