‘Chama a Bebel’: Giulia Benite vai além da ‘Turma da Mônica’ em filme sobre jovem com deficiência

Ao olhar para Giulia Benite, é difícil não lembrar da Turma da Mônica no mesmo instante. Afinal, ela foi a primeira atriz a viver a Dona da Rua em uma versão em live action dos quadrinhos de Maurício de Sousa e encantou o público – não à toa, houve reclamação nas redes com a troca de elenco para a versão adolescente dos personagens.

Agora, ela começa a ir além com seu primeiro filme depois da turminha: o simpático Chama a Bebel, que estreia nesta quinta, 11. “É o trabalho mais forte que fiz até hoje. O mais intenso. O filme marca, para mim, um novo ciclo”, diz Giulia, em entrevista por videoconferência ao Estadão.

Dirigido por Paulo Nascimento, de Teu Mundo Não Cabe Nos Meus Olhos (2016), o longa-metragem conta a história de Bebel (Giulia Benite), uma garota com deficiência que precisa enfrentar um desafio duplo: se mudar para a casa da tia, em outra cidade, enquanto também conhece uma nova escola, com novos amigos e adversidades no caminho.

Ainda que tenha um apelo claramente infantojuvenil, o filme traz alguns dramas mais adultos do que era visto em Lições (2021) ou Laços (2019), os dois filmes da Turma. Em Chama a Bebel, há, além desse medo do novo e de ser vítima de bullying (e até de fake news!), uma trama bastante voltada para conscientização ecológica e sobre inclusão, já que a protagonista precisa lidar com os olhares zombeteiros que surgem quando ela passa com a sua cadeira de rodas.

A atriz Giulia Benite, de 15 anos, em 'Chama a Bebel'. Foto: Paris Filmes/Divulgação

Aos 15 anos, Giulia vê esse caminho como natural. “Já sei o que quero para minha vida. Fazer cinema me dá orgulho, me dá prazer. Desperta o melhor de mim”, diz ela, que não descarta a possibilidade de, algum dia, fazer novela.

“Eu cresci, estou iniciando um novo ciclo mais adolescente. Agora, quero me aprofundar mais nessa carreira, me dedicar cada vez mais, e tenho uma grande vontade de fazer projetos fortes, cada vez mais intensos, com carga dramática. Assim posso me expressar e mostrar mais meu lado atriz”. Giulia Benite

Conexão com os mais jovens

Percebe-se que Chama a Bebel busca conexão com um público mais jovem – afinal, ainda que tenha um certo tom inocente e infantil, há discussões que atingem diretamente a chamada geração Z, que se preocupa mais com o meio ambiente. Paulo Nascimento, diretor do longa, conta que a inspiração para a Bebel veio de dentro de casa, conforme percebeu como havia uma grande diferença de comportamento com sua filha.

Giulia, que faz parte dessa geração, acredita que o cinema pode se aproximar desses jovens, com assuntos que interessam, enquanto é construído um novo público.

Cena de 'Chama a Bebel'. Foto: Paris Filmes/Divulgação

“Hoje em dia, a gente está cada vez mais esperando os filmes no streaming. Mas a experiência nos cinemas é diferenciada. Você sai de casa com as pessoas que você gosta, fica na sala de cinema, naquele ‘aconcheguinho’. Ir ao cinema é minha programação favorita da vida”, diz Giulia.