Para a maioria das pessoas, “chicken jockey” (ou “jockey de galinha”, como os fãs chamam no Brasil) parece uma combinação aleatória de palavras, quase poética na forma como soam sem sentido juntas. Mas a frase está criando um pandemônio absoluto nas exibições de Um Filme Minecraft, transformando o longa em um fenômeno viral além de um sucesso de bilheteria.

Essencialmente, o filme, baseado no popular videogame, rapidamente se tornou algo semelhante ao Rocky Horror Picture Show de uma nova geração. Em vídeos postados nas redes sociais, o caos começa quando um astro, Jack Black, proclama exuberantemente, “chicken jockey” para anunciar a aparição dessa criatura do videogame. Os jovens espectadores enlouquecem, pulando, gritando, até jogando pipoca na tela em alguns casos.

A Warner Bros. vê a reação como “um testemunho da base de fãs leais do jogo”, conforme colocou Dana Nussbaum, vice-presidente executiva de marketing, em um comunicado. O diretor do filme, Jared Hess, aprova a tendência. “É muito engraçado”, disse ele em uma entrevista por telefone. “Tem sido uma explosão total. Eu apenas dou risada toda vez que alguém me envia um novo vídeo.” Mas por que exatamente isso está acontecendo? Vamos explicar isso da melhor forma que pudermos.

Publicidade

O que é um jockey de galinha?

PUBLICIDADE É um zumbi bebê que monta em uma galinha. (Não se preocupe. Nada disso faz qualquer sentido lógico. Apenas aceite.) Encontrar um jockey de galinha durante o jogo é bastante raro, mas Hess estava determinado a encher o filme com seus personagens favoritos do vasto universo Minecraft.

“Não é algo que você vê o tempo todo, mas eu acho que é adorável, ridículo e pode te matar, e isso é algo que o torna especial”, disse Hess.

O 'jockey de galinha' que aparece em 'Um Filme Minecraft' Foto: Reprodução/@minecraft via X

No filme, Garrett Garrison, interpretado por Jason Momoa, tem que lutar contra o jockey de galinha no caminho para encontrar o orbe que pode levá-lo de volta ao mundo real. Ele é acompanhado por Steve (Black), um homem que vive dentro do jogo. Garrett primeiro debocha quando seu parceiro de luta, uma galinha de aparência inocente, entra no ringue de luta. Mas então uma caixa desce do teto e derruba o zumbi nas costas da galinha. O zumbi sorri fofamente antes de se tornar vil. Aí vem o pronunciamento em alto e bom som de Black, “Jockey de galinha!”

Hess e Black acharam que seria engraçado se Steve anunciasse tudo o que acontece com ele, declarando o óbvio com extrema intensidade. Hess argumentou que a execução de Black é uma das razões para o meme “Jockey de galinha!” decolar. “Jack diz isso com tanta paixão”, disse ele. “Tudo que sai da boca dele no filme é falado com tanta autoridade e seriedade, como se isso fosse a coisa mais importante que alguém já ouviu na vida. Eu acho que as pessoas simplesmente amam a loucura disso.”

Publicidade

Como o jockey de galinha se tornou um meme?

A fixação começou antes do lançamento do filme em 4 de abril, de acordo com o site Know Your Meme. Assim que o primeiro clipe do momento estreou em um trailer em fevereiro, os usuários das redes sociais se atiraram nele, isolando o áudio de Black e remixando-o. Com “Jockey de galinha!” já um bordão antes de o filme chegar aos cinemas, os fãs estavam preparados para transformar o meme online em um presencial. (Quanto aos vídeos, parece que ninguém realmente tem quaisquer escrúpulos sobre usar seus telefones durante os filmes.)

Também não é o único momento que se tornou uma deixa para participação do público. Outros incluem quando Black diz “pederneira e aço” e “Eu sou Steve.” (Steve é a skin padrão que um jogador de Minecraft pode usar.) O entusiasmo por essas declarações parece derivar em parte do fato de que são referências explícitas ao jogo Minecraft e em parte do compromisso de Black com a idéia. Ao mesmo tempo, talvez pensar demais não seja o ponto: “Jockey de galinha!” é apenas algo que soa muito engraçado.

Como os cinemas estão reagindo às plateias agitadas?

Alguns cinemas estão alertando os frequentadores para se comportarem. Um cinema em Nova Jersey disse que não permitiria menores desacompanhados no filme, que é classificado como PG (orientação parental sugerida). Em resposta a uma pergunta por e-mail, o Township Theatre, em Washington Township, Nova Jersey, disse que menores “podem assistir com um pai ou adulto responsável que se sente no cinema com eles.”

De acordo com a BBC, uma filial da rede Cineworld na Grã-Bretanha colocou um aviso alertando que “qualquer forma de comportamento antissocial”, como gritar, não seria tolerada, acrescentando, “qualquer um que seja encontrado agindo desta maneira será removido da exibição e não terá direito a um reembolso.” E em pelo menos um caso, a polícia foi chamada a um cinema americano. Mas também há dinheiro a ser feito na loucura. A Cineworld anunciou que criou “sessões especiais Chicken Jockey 4DX nos cinemas Cineworld em todo o país.”

Publicidade

O que os frequentadores de cinema dizem?

PUBLICIDADE Ollie Jenks, 22, que postou um vídeo de uma exibição agitada em Idaho Falls, Idaho, disse que o status de Minecraft como um marco geracional provavelmente contribuiu para o clima no cinema onde ela assistiu. Alguns meninos adolescentes, disse ela, eram os mais barulhentos da casa. “Tenho certeza de que foi provavelmente muita empolgação em torno do fato de que algo tão popular, que é tão querido por eles, está representado na mídia”, disse ela. “Mas eu também acho que nossa geração e a geração mais jovem simplesmente têm um talento para pegar as coisas mais nichadas e transformá-las em memes.” (Veja, por exemplo, a tendência GentleMinions que surgiu em 2022, quando os frequentadores de cinema em Minions: A Origem de Gru usavam ternos para o cinema.) Matthew Vietzke, 22, assistiu Um Filme Minecraft em uma sala AMC nos arredores de Nashville, Tennessee, e registrou a reação no cinema. Ele disse que não entendeu realmente o fervor pelo “Jockey de galinha!” mas que a experiência valeu a pena. “Foi bom sentir-se parte de algo”, disse ele.

Alguns frequentadores de cinema ultrapassaram um limite, disse Andy Carrera, 19, de Sacramento, Califórnia, e “eu não acho que isso seja OK.” Mas ele acrescentou que a ideia de “crianças e pessoas saindo para socializar e ter essa experiência de cinema — eu acho que isso é algo que não vimos tanto nos tempos recentes.”

Publicidade

No final, qual é a posição do diretor?

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.