Cillian Murphy: ‘É impossível ter um plano de carreira em Hollywood’

Para os atores de Hollywood, há duas formas de prosseguir a carreira logo depois de ganhar um Oscar: surfar a onda de popularidade e embarcar em projetos midiáticos, ou fazer o oposto disso e trabalhar em filmes independentes de baixo orçamento.

Cillian Murphy optou pela segunda opção. Assim como Joaquin Phoenix estrelou o modesto Sempre em Frente (2021) depois de ser premiado por Coringa (2019), o ator irlandês deu sequência ao monumental Oppenheimer (2023) com Pequenas Coisas Como Estas, filme que chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 13. Ambientado em 1985, o longa-metragem é uma adaptação do livro homônimo de Claire Keegan, de 2022. Finalista do Booker Prize, o singelo romance de apenas 128 páginas foi publicado no Brasil pela editora Relicário.

Cillian Murphy como Bill Furlong em 'Pequenas Coisas Como Estas', filme que chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 13 Foto: Enda Bowe/Lionsgate

Igualmente sutil ao adotar curto tempo de duração – menos de cem minutos – o projeto dirigido por Tim Mielants retrata a história do comerciante de carvão Bill Furlong (Murphy), pai de família que descobre segredos perturbadores da Igreja Católica em uma pequena cidade irlandesa permeada pelas Lavanderias de Madalena, conventos onde jovens mulheres eram aprisionadas e submetidas a rigorosos trabalhos físicos sob o comando de freiras autoritárias.

“É uma história aparentemente simples, mas está lidando com temas muito grandes os quais eu considero universais. Senti que se fizéssemos um filme que fosse muito específico e fiel às suas origens e locais, talvez ele agradaria a todos”, afirma Murphy, em entrevista ao Estadão, por telefone, ressaltando que carregou o livro consigo o tempo todo durante as filmagens, a fim de obter detalhes extras e entregar uma interpretação fidedigna.

O artista, conhecido por seu trabalho na série Peaky Blinders e pelos papéis nos filmes de Christopher Nolan, como a trilogia do Batman e a já citada cinebiografia do físico Robert Oppenheimer (1904-1967), falou sobre a decisão de participar de uma empreitada que foge do cinema mainstream.

“Eu nunca conheci um ator que tivesse um plano de carreira. Isto é impossível nesse negócio [em Hollywood]. Você só tem que seguir seus instintos. E é isso que eu tentei fazer. Além disso, com Pequenas Coisas Como Estas estávamos no processo de produção antes que Oppenheimer aparecesse. Então, Oppenheimer surgiu e conheci Matt Damon, que ajudou a viabilizar Pequenas Coisas [como produtor]. Foi tudo meio que por acaso. A única verdade é o tipo de trabalho que você quer fazer", explica o astro de 48 anos.

Cillian Murphy venceu o Oscar por seu papel em 'Oppenheimer', cinebiografia do físico criador da bomba atômica Foto: Universal Pictures/Divulgação

Explosão cultural

Ao comentar sobre a obra épica a respeito do criador da bomba atômica, sucesso de bilheterias que arrecadou quase US$ 1 bilhão, Murphy acha que o filme não teria tido o mesmo impacto cultural se tivesse sido lançado diretamente no streaming.

“Chris [Nolan] não faz filmes para streaming. Ele faz filmes para serem vistos nos cinemas e nas salas IMAX. Ele grava seus filmes em IMAX. São grandes eventos. Então, foi esse momento na cultura onde as pessoas queriam ir ver Oppenheimer e queriam ir ver Barbie (2023) ao mesmo tempo. Foi essa bela colisão de culturas. As pessoas queriam sair de suas casas depois da pandemia e da quarentena. Foi um momento ótimo para o cinema”, relembra.

E o Oscar?

Como vencedor do Oscar de Melhor Ator no ano anterior por Oppenheimer, Cillian subiu ao palco do Dolby Theater em 2 de março para entregar o troféu a Adrien Brody, atual vencedor da categoria por O Brutalista. Perguntado sobre o trabalho do colega, ele reconhece um paralelo entre os dois filmes, que retratam histórias tortuosas de homens complexos e obcecados por seus objetivos.

Cillian Murphy, à esquerda, entrega o Oscar de Melhor Ator a Adrien Brody, por 'O Brutalista' Foto: Chris Pizzello/AP

“Consigo ver as comparações. Acho que Adrien fez um trabalho extraordinário. Ambos os filmes levam a plateia a uma longa jornada por 3 horas ou algo assim. E não parece ser 3 horas quando você assiste a O Brutalista. Você fica tão envolvido que não parece longo", opina.

Apesar de não revelar se votou em Anora na categoria principal da premiação, Murphy admitiu ter gostado do filme vencedor de cinco Oscars e do discurso do diretor Sean Baker. “Gostei do que ele disse sobre cinema independente. Foi uma ótima noite para eles”, diz, de forma sucinta. ‘O Brutalista’: elenco discute o épico de 3h30 que revela o lado podre dos Estados Unidos

Opinião | Por que ‘Anora’ ganhou o Oscar mesmo não sendo o melhor filme desta safra? Valor artístico ou seguidores? Cillian também foi questionado sobre um tema que vem sendo debatido pela comunidade cinematográfica nos últimos meses, principalmente após Ethan Hawke criticar escalações de atores feitas a partir de seguidores nas redes sociais, prática a qual ele e sua filha Maya Hawke teriam testemunhado.

“Não sou a pessoa adequada a responder, porque eu estou cronicamente off-line. Eu realmente não sei, nunca vivenciei isso. Mas me parece ridículo e bastante insano se for o caso. Um ator deveria ser escolhido com base no seu talento”, diz.

Cillian Murphy (ao centro) foi protagonista da série 'Peaky Blinders', exibida no Brasil pela Netflix; novo filme está nos planos para 2025 Foto: Divulgação/BBC