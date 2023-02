Clássico do terror, ‘O Massacre da Serra Elétrica’ retorna aos cinemas em fevereiro

O filme O Massacre da Serra Elétrica, dirigido por Tobe Hooper, que também tem no currículo Poltergeist - O Fenômeno e Força Sinistra, retorna às telonas de todo o Brasil em 16 de fevereiro. Atualmente indisponível nas plataformas de streaming, o clássico do terror slasher poderá ser visto em cópias restauradas somente nos cinemas.

O longa é o primeiro de uma série de filmes que moldaram o gênero slasher e serve de inspiração para outras produções até hoje, elogiado pelo público e por cineastas como Quentin Tarantino, que o descreve como um “filme perfeito”. Além disso, O Massacre da Serra Elétrica é responsável pela criação de Leatherface, um personagem prestigiado na cultura pop, que extrapolou as salas de cinema e se expandiu a livros, especiais e até um novo filme revival pela Netflix em 2022.

Leia também David Lynch: conheça seus filmes enigmáticos em mostra gratuita na Cinemateca Brasileira

O clássico 'O Massacre da Serra Elétrica' volta aos cinemas no dia 16 de fevereiro. Foto: Vortex

O roteiro foi coescrito por Hooper e Kim Henkel, conhecido pelo seu trabalho na criação de Leatherface, o vilão icônico da franquia. No longa, cinco amigos viajam a uma região rural do Texas para visitar o túmulo do avô de dois deles. No caminho, os jovens encontram uma casa que, supostamente, estaria abandonada, mas logo descobrem que uma família de psicopatas vive ali. Quando tentam fugir, um homem com máscara feita de pele humana começa a persegui-los.

O retorno do filme de Tobe Hooper aos cinemas marca o aniversário de 50 anos das filmagens, que aconteceram em 1973. Um ano depois, o filme fez sua estreia nas telonas. No elenco principal estão Marilyn Burns - uma das primeiras e mais conhecidas “scream queens”, como Sally Hardesty -, Edwin Neal, Teri McMinn, Allen Danziger e Jim Siedow, além do islandês Gunnar Hansen, que interpreta Leatherface.