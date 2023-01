Claudia Cardinale: ‘Sou grata por ter representado tantas mulheres’

“Não tenho nenhum arrependimento, muito pelo contrário, sou muito grata pela sorte que tive de representar tantas mulheres”, disse a atriz Claudia Cardinale, 84 anos, na sexta, 20. Já o papel favorito? “Todos os meus papéis – ou quase. É impossível escolher”, acrescentou.

A conversa ocorreu pela apresentação do livro Claudia Cardinale – L’Indomabile (Claudia Cardinale – A Indomável, em tradução livre), publicado pela Cinecittà Electa sob curadoria da filha, Claudia Squitieri, e pela homenagem cinematográfica que o estúdio Cinecittà fará à artista e que ocorrerá no MoMa de Nova York entre 3 e 21 de fevereiro. Durante a apresentação, Cardinale também mandou um vídeo para mostrar aos presentes. “Estou feliz de estar em Roma, cidade que amo tanto, pela homenagem que me farão o Cinecittà e o MoMa. Obrigada, eu amo muito vocês.”

Após a coletiva de lançamento da obra, foi apresentada a restauração em 4K do longa A Garota de Bube (1964), do diretor Luigi Comencini. “Como lembra o título, a linha condutora do livro é mesmo a indomabilidade da minha mãe. Sempre foi uma jovem livre, mesmo quando estava na Tunísia, e ainda hoje é uma mulher indomável. Essa é uma coisa que os diretores com quem ela trabalhou também entenderam e que a utilizaram também com esse fim”, disse Squitieri.

Claudia Cardinale em 'O Leopardo', de 1963 Foto: Reprodução

A filha lembra que “a minha mãe sempre defendeu os direitos dos homossexuais e o tema da mulher, tanto que a Unesco a nomeou como embaixadora da boa vontade para as mulheres e as crianças”.

“Por isso, surgiu a ideia, com meu irmão Patrick, de uma fundação dedicada a ela para levar adiante as suas batalhas”, acrescentou.

A presidente do Cinecittà, Chiara Sbarigia, disse estar orgulhosa pela instituição restaurar filmes antigos do MoMa para a qualidade 4K.

“O restauro se insere no quadro das competências fundamentais do Cinecittà, além da preservação do patrimônio dos filmes nacionais. Agora, quase sempre, eles são ligados a fatos específicos, mas buscaremos fazer isso ainda mais orgânico. Em particular, ‘A Garota de Bube’, ‘A Audiência’ e ‘Atto di dolore’ são os três filmes que representam as passagens conceituais para o cinema e que farão parte da mostra de Nova York”, pontuou.