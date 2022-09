Comédia ‘Uma Pitada de Sorte’ é filme feito para Fabiana Karla

O título do filme Uma Pitada de Sorte não é à toa. Não apenas a protagonista Pérola está em busca de seu momento de virada, em que a vida vai se encaixar como em um passe de mágica, como esta comédia dirigida por Pedro Antônio Paes (Altas Expectativas) também é uma “pitada de sorte” para Fabiana Karla. A atriz, em seu segundo papel como protagonista nos cinemas, foi agraciada com algo raro no Brasil: um filme escrito para ela.

O longa-metragem, que chegou nesta quinta-feira, 15, aos cinemas, foi pensado pela produtora Gláucia Camargos depois de uma conversa com Fabiana.

Leia também Batman Day: Nove filmes do homem-morcego para ver no streaming

A atriz, sempre radiante e solar, mostrou que estava pronta e disposta para encabeçar o elenco de uma comédia brasileira - na época, ainda não tinha gravado Lucicreide Vai pra Marte. Era um desafio e tanto, mas Karla logo abraçou. Afinal, participaria também da criação de Pérola.

Fabiana Karla e o diretor de 'Uma Pitada de Sorte', Pedro Antônio Paes. Foto: Denise Andrade/Estadão

“Foi um processo inverso. Geralmente, o projeto é criado e a produção convida um artista para trabalhar. Nesse caso, foi um desejo da Gláucia de trabalhar comigo. Fiquei muito feliz. É uma delícia para um artista, uma honra”, disse a atriz ao Estadão. “São dois filmes bem diferentes que fiz até agora. Produzi e protagonizei Lucicreide Vai pra Marte, mas Uma Pitada de Sorte foi gravado antes, em 2017. Então, foi minha primeira experiência como protagonista. Estava com muita cautela. Era muita responsabilidade.”

Nessa trama pensada para Fabiana, Pérola é uma mulher que vive com sua mãe (Jandira Martini) em busca de um sonho. Apesar de trabalhar nas festas que o negócio da família organiza, se vestindo como personagens e animais, ela sonha em seguir carreira na gastronomia. Mas as coisas não estão fáceis: ela foi demitida do restaurante em que trabalhava e, agora, parece que a única saída é ser a assistente popular e atrapalhada de um chef famoso e conceituado (Iván Espeche).

Chama a atenção, além do esforço de Fabiana em encarnar essa vida na gastronomia, também o tom adotado pelo longa. Uma Pitada de Sorte nunca abraça o exagero. Tem como objetivo, na verdade, o realismo e fazer com que as pessoas se identifiquem com Pérola.

Continua após a publicidade

Leveza

“É uma comédia com outras tintas. Tem muito do bom gosto do diretor, que conduz o humor à tona sem exagerar. Eu tenho esses dois lados, gosto de me desafiar e de entender os meus limites”, diz a atriz. “Você reconhece a Pérola facilmente na rua. É um humor com leveza, sem pesar nas tintas, como era a proposta do meu outro filme. E tudo bem. A gente quer brindar o público para que as pessoas tenham escolha. Quem ganha é o público.”