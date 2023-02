Comerciais do Super Bowl terão trailer de filmes como The Flash, Transformers e Homem-Formiga

Os breaks para comerciais e o período do intervalo do Super Bowl LVII tornaram-se, com o passar dos anos, um excelente canal para divulgação dos principais lançamentos dos grandes estúdios. Super Bowl é a final da NFL, a liga do Futebol Americano Profissional, que vai acontecer no domingo, 12, no estado americano do Arizona, entre Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles.

O grande jogo, que no ano passado atraiu 112 milhões de espectadores, tem expectativa de conquistar um aumento da bilheteria doméstica, chegando neste ano a US$ 9 bilhões.

Assim, grandes estúdios estão dispostos a desembolsar o valor recorde de US$ 7 milhões por um comercial de 30 segundos a ser exibido pelo canal Fox, nos EUA, e apresentar seus próximos lançamentos previstos para até setembro.

Nos últimos anos, os trailers exibidos ao longo do Super Bowl se tornaram eventos em si. Os estúdios costumam lançar uma parte deles antes do jogo, reservando o melhor para o domingo, alimentando as redes sociais nos dias seguintes. Para se ter uma ideia, no ano passado, o trailer de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura foi o mais assistido nas redes sociais nas 24 horas após a vitória do LA Rams sobre o Bengals, com 93 milhões de visualizações. Isso criou expectativa para a estreia do longa , que teve a maior abertura de bilheteria no ano passado ano nos EUA e Canadá com US$ 187,4 milhões, e o terceiro maior bilheteria do ano, com US$ 411 milhões, ficando atrás de Top Gun: Maverick (US$ 718,3 milhões) e Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (US$ 436,4 milhões).

Com isso, a Warner Bros, que normalmente não apostava no potencial dos Super Bowls anteriores, este ano vai promover o lançamento (no dia 16 de junho) para The Flash, da DC, que o chefe do estúdio de quadrinhos, James Gunn, declarou que provavelmente será “um dos maiores filmes de super-heróis já feitos”.

A Universal, ao contrário, sempre aposta apresentar no Super Bowl sua franquia Velozes e Furiosos. Neste ano, uma festa na quinta-feira, 9, com a presença da estrela Vin Diesel e do elenco servirá como preparação para a estreia mundial do trailer de Velozes e Furiosos 10, no domingo. O filme estreia em 19 de maio.

Além disso, a Universal deve promover ainda o lançamento dos filmes Super Mario Bros e Cocaine Bear.

Já a Disney prepara o anúncio de um pacote de lançamentos que incluem Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (estreia dia 17 de fevereiro), Guardiões da Galáxia Vol. 3 (5 de maio), A Pequena Sereia (26 de maio), a animação da Pixar Elementos (16 de junho) e possivelmente Indiana Jones e a Relíquia do Destino (30 de junho).

A Paramount ainda não divulgou quais trailers pretende apresentar, mas há expectativas para Pânico VI (10 de março), Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes (31 de março) e Transformers: O Despertar das Feras (9 de junho).